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Cenevre’de Ferrari’den F8 Tributo tanıtımı

Ferrari, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni modeli F8 Tributo’yu otomotiv dünyasıyla buluşturdu

05 Mart 2019 Salı 16:31
Cenevre’de Ferrari’den F8 Tributo tanıtımı

İSTANBUL (AA) - Ferrari, bu yıl 89’uncu kez kapılarını açan Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni modeli F8 Tributo’yu otomotiv dünyasıyla buluşturdu.

Ferrari açıklamasına göre, son üç yıldır üst üste "Engine of the Year" ödülüne layık görülen 720 HP gücündeki V8 motorla donatılan Ferrari F8 Tributo, 488 GTB’nin yerini alacak.

Selefinden 50 HP daha güçlü olan F8 Tributo, geliştirilmiş aerodinamik özellikleri ve daha hafif yapısıyla Ferrari mühendisliğinin geldiği son noktayı temsil ediyor.

488 GTB’nin yerini almaya hazırlanan F8 Tributo’da bulunan 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste 3 kez "Engine of the Year" ödülü ve "Son 20 Yılın En İyi Motoru" ödülüne layık görülen 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli motor, tam 720 HP güç üretiyor.

Gelmiş geçmiş en hızlı otomobillerden biri olan Ferrari F8 Tributo, yerini aldığı modele göre yüzde 10 iyileştirilmiş aerodinamik özellikler, 50 HP daha güçlü olan motoru ve 40 kg daha hafif karoseriyle farkını ortaya koyuyor.

Otomobilin sürücü ile olan iletişimini kuvvetlendirmek için gerçekleştirilen değişiklikler de Ferrari mühendisliğinin en güncel yansıması olarak ayrıca önem kazanıyor.

Bu çalışmalar kapsamında otomobilin direksiyon simidinin çapı küçültülürken, FDE+ ve güncellenmiş elektronik yardımcılar sayesinde F8 Tributo konfor ve güvenlik seviyesi artırılmış bir süper otomobil olarak da öne çıkıyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:31
  1. F8 Tributo
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