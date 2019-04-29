Çenesi parçalanan yavru köpek için seferber oldular

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde hayvanseverlerin yol ortasında çenesi parçalanmış halde bulduğu yavru köpek, tekrar hayata döndürüldü.

Olay geçtiğimiz günlerde Babaeski ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar Babaeski pazaryerinin yakınındaki bir mescidin önünde çenesi parçalanmış, arka ayakları kırılmış ve karnında açık yaralar bulunan yavru köpek buldu. Bunun üzerine vatandaşlar Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ne (SOHAYKO) durumu bildirdi. İhbar üzerine SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz olay yerine geldi.

Veterinere götürdüler

Yılmaz, sokak köpeğini perişan bir halde bulduklarını söyleyerek, "Yaptığımız tetkiklerde dostumuzun çenesinin tamamen parçalanmış olduğunu, kaburgalarının da kırık olduğunu, karnının üzerinde de açık yaralar olduğunu, ayrıca arka iki bacağında da parçalı kırıklar olduğunu tespit ettik" diye konuştu. Yılmaz, bu durum üzerine vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde köpeği veteriner kliniğine götürdüklerini söyledi.

Çeneden operasyon geçirdi

Köpeğin veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerinin ardından acil bir şekilde ameliyata alındığını kaydeden Yılmaz, yavru köpeğin çene operasyonu geçirdiğini söyledi. Yılmaz şöyle devam etti: "Dostumuzun açık yaraları da dikildi. Ancak önümüzdeki günlerde arka bacakları için 2 ayrı operasyon daha geçirecek. Bu tip vakalarda vatandaşlar gerek sosyal medyadan gerekse telefon ile bizlere 7 gün 24 saat ulaşabilir" dedi.

Tedavisinin ardından sahiplendirilecek

Yılmaz, yavru köpeğin tedavisinin devam ettiğini, ancak bu süreçte hayvanı sahiplenmek isteyenlerin olduğunu belirterek, "Köpeğimizi şu an ABD’den bile sahiplenmek isteyenler var. Ancak önceliğimiz yurt içinde iyi bir aile tespit edip, onu sıcak bir yuvaya kavuşturmak olacak" diye konuştu.

"Olay araştırılsın"

Yılmaz, yavru köpeği bu hale getirip sokak ortasında bırakan vicdansızların bir an evvel bulunması gerektiğini söyleyerek, "Kırklareli Valimiz ve emniyet müdürümüzden ricamızdır. Olay yerindeki güvenlik kameraları incelensin. Bu olayı yapıp, can dostumuzu ölüme terk eden kişi bulunsun" dedi.