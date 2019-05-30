Cenazeye giderken kaza geçirdiler İstanbul'dan Samsun'un Alaçam ilçesine bir yakınlarının cenazesi için gidenlerin bulunduğu otomobilin Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İstanbul'dan Samsun'un Alaçam ilçesine giden Mustafa Kara idaresindeki 34 BY 0124 plakalı otomobil, Hanönü ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan Ramazan Aydın (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile beraberindeki Özcan Şen, Şükrü Gümüş, Dilek ve Nazlı Kara yaralandı. Ambulanslarla Taşköprü ve Kastamonu Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Devrilen araçtaki kişilerin Samsun'un Alaçam ilçesinde bir yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenildi.

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