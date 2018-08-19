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Cenazesine kimse katılmadı!

Sıtkı Sezgin’in cenazesi bugün Samsun Büyük Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı dostları, Sıtkı Sezgin'i yalnız bıraktı.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:04
Cenazesine kimse katılmadı!

69 yaşındaki Yeşilçam’ın ünlü siması Sıtkı Sezgin, Öksüzler filminde Sezer İnanoğlu ile olan repliğinde sıpayı almak için girdiği ağız münakaşasında, "Benim olacak Fıstık. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Babam çok zengin, çuvalla para verir" sözleriyle akıllara kazınmıştı. Sıtkı Sezgin, kısa bir süre önce çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sıtkı Sezgin, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BENİ ARAYAN SORAN VAR MI?

Sıtkı Sezgin’in cenazesi bugün Samsun Büyük Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şişko Nuri’nin Renkli Dünyalar isimli çocuk tiyatrosunda birlikte oynadığı Fuat Dilek, "Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Hayalinde sinema filminde ya da bir dizide oynamak vardı. Nasip olmadı. Sanat camiasından cenazesine katılan olmadı. Son zamanlarında devamlı 'Beni arayan soran var mı' diye soruyordu. Olmadığını öğrenince de üzülüyordu. Cenazeye sadece birkaç kişi çelenk gönderdi. Arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Şişko Nuri’nin cenazesine çok sevdiği ve özlemle beklediği sanat camiasından katılım olmadı. Sezgin’in cenazesine özlemle andığı birkaç arkadaşı çelenk gönderdi. Sıtkı Sezgin’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Sıtkı Sezgin’in cenazesine Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, huzurevi arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 16:04
  1. Samsun
  2. şişko nuri
  3. Sıtkı Sezgin

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