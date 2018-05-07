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''Cenazeme Trump değil Obama gelsin''

Trump'ın yardımıcısı Pence, öldükten sonra cenaze töreninde Başkan Trump'ın olmasını istemezken, eski başkan Obama'nın törene katılmasını istiyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:09
''Cenazeme Trump değil Obama gelsin''

New York Times’ın McCain’in yakınındaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’ı temsilen törende bulunacak.

OBAMA DAVETLİ

Öte yandan demokrat partiden eski ABD Başkanı Barack Obama, törenin davetli listesinde yer alıyor.
Söz konusu cenaze töreni ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Washington Ulusal Katedrali’nde gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:09
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