Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi, 19 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir cenaze törenine katılanları taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 E 4603 plakalı midibüs, Bursa istikametine dönüşe geçtiği sırada Nalınlar Mahallesi yakınlarında, lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, midibüste bulunanlardan 19'u yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.