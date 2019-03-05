Cenazede dernek başkanını öldüren sanığın yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, iki kişi arasında yonca verip vermeme konusunda çıkan tartışmada kalp krizinden vefat eden kişinin cenaze törenine katılan Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Cezmi Yıldırım ve maktul Bekir Barbaros'un yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Yıldırım savunmasında, hayvancılıkla uğraştığını, amcası Rıfat Yıldırım ile Ş.B. arasında yaşanan olayı şehir dışındayken öğrenip, Kayseri'ye döndüğünü anlattı.

Ertesi gün cenaze namazı için camiye gittiğinde Barbaros ailesinin kalabalık grupla camiye geldiğini gördüğünü anlatan Yıldırım, şöyle savunma yaptı:

"Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u da gördüm, cenazenin yakınında ayak ayak üstüne atmış, konuşuyordu. 'Burada ne arıyorsun?' diye sorunca bana, 'sen konuşma, seni de amcan gibi yaparım.' dedi. Elini beline atınca silah çekeceğini düşünüp, ondan önce davrandım. Belimdeki tabancayı çıkarıp peş peşe ateşledim. Olayın etkisiyle ve şeker rahatsızlığım nedeniyle maktulün neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Aramızda yaklaşık 3-4 metre mesafe vardı. Karşı taraf kalabalık olduğu için kaçarak olay yerini terk ettim. Araca binerek İldem'de bulunan akrabamızın evine gittim, daha sonra ekip arabasını görüp teslim oldum."

Sanık Yıldırım, aile arasında maktulün veya karşı taraftan birinin öldürülmesine ilişkin konuşma geçmediğini, böyle bir karar alınmadığını ve olayın aniden geliştiğini öne sürdü.

Müşteki yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık avukatı, müvekkilinin ağır şeker hastası olduğunu, antidepresan ilaçlar kullandığını belirterek, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmaya gelmeyen tanıkların bir sonraki celse hazır edilerek dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri'de 2 Ekim 2018'de, merkez Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'nde yonca balyası yüzünden iki grup arasında çıkan kavga sırasında fenalık geçiren Rıfat Yıldırım, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Ertesi gün, merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'deki Mithatpaşa Merkez Camisi bahçesinde Rıfat Yıldırım'ın cenaze töreni esnasında camiye gelen Bekir Barbaros, Cezmi Yıldırım tarafından silahlı saldırıya uğramış, yaralanan Barbaros, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra otomobille kaçan saldırgan gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.