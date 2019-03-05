0553 313 94 23

Cenazede dernek başkanını öldüren sanığın yargılandığı dava

Kayseri'de, iki kişi arasında yonca verip vermeme konusunda çıkan tartışmada kalp krizinden vefat eden kişinin cenaze törenine katılan Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u öldüren sanık hakim karşısına çıktı

05 Mart 2019 Salı 16:35
Cenazede dernek başkanını öldüren sanığın yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, iki kişi arasında yonca verip vermeme konusunda çıkan tartışmada kalp krizinden vefat eden kişinin cenaze törenine katılan Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Cezmi Yıldırım ve maktul Bekir Barbaros'un yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Yıldırım savunmasında, hayvancılıkla uğraştığını, amcası Rıfat Yıldırım ile Ş.B. arasında yaşanan olayı şehir dışındayken öğrenip, Kayseri'ye döndüğünü anlattı.

Ertesi gün cenaze namazı için camiye gittiğinde Barbaros ailesinin kalabalık grupla camiye geldiğini gördüğünü anlatan Yıldırım, şöyle savunma yaptı:

"Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u da gördüm, cenazenin yakınında ayak ayak üstüne atmış, konuşuyordu. 'Burada ne arıyorsun?' diye sorunca bana, 'sen konuşma, seni de amcan gibi yaparım.' dedi. Elini beline atınca silah çekeceğini düşünüp, ondan önce davrandım. Belimdeki tabancayı çıkarıp peş peşe ateşledim. Olayın etkisiyle ve şeker rahatsızlığım nedeniyle maktulün neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Aramızda yaklaşık 3-4 metre mesafe vardı. Karşı taraf kalabalık olduğu için kaçarak olay yerini terk ettim. Araca binerek İldem'de bulunan akrabamızın evine gittim, daha sonra ekip arabasını görüp teslim oldum."

Sanık Yıldırım, aile arasında maktulün veya karşı taraftan birinin öldürülmesine ilişkin konuşma geçmediğini, böyle bir karar alınmadığını ve olayın aniden geliştiğini öne sürdü.

Müşteki yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık avukatı, müvekkilinin ağır şeker hastası olduğunu, antidepresan ilaçlar kullandığını belirterek, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmaya gelmeyen tanıkların bir sonraki celse hazır edilerek dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri'de 2 Ekim 2018'de, merkez Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'nde yonca balyası yüzünden iki grup arasında çıkan kavga sırasında fenalık geçiren Rıfat Yıldırım, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Ertesi gün, merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'deki Mithatpaşa Merkez Camisi bahçesinde Rıfat Yıldırım'ın cenaze töreni esnasında camiye gelen Bekir Barbaros, Cezmi Yıldırım tarafından silahlı saldırıya uğramış, yaralanan Barbaros, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra otomobille kaçan saldırgan gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:35
  1. cinayet davası
  2. Duruşma
  3. kayseri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi sikke ile 2 bıçak ele geçirildi
    1. Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi..
    2. İngiltere'de iktidar partisine..
    3. TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı..
    4. "Şirinlik olsun diye proje söylenmez"
    5. CHP’nin bahar göndermesine kazma kürek..
    6. "Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş..
    7. Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler
    8. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar..
    9. Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya..
    10. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    11. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
    12. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
    13. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
    14. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
    15. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
    16. Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu..
    17. Kuaför esnafının talepleri..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut..
    19. Düzce Üniversitesi öğretim üyelerine..
    20. Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali..
    21. Gençler Türkiye Okullar Kick Boks..
    22. Radısson Hotel Group’dan anlamlı..
    23. Yeşilay Haftası dolayısıyla yapılan..
    24. Ünlü YouTube fenomeni Furkan Yaman..
    25. Akar ve komutanlardan kara, hava ve..
    26. Başkan Kutlu Hz. Safvan B. Muattal..
    27. PFDK kararları açıklandı
    28. Tosya Yenidoğan ve Kuşçular Köylerinin..
    29. Başkan Tok, vatandaşlarla buluşmaya..
    30. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar