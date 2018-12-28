0553 313 94 23

Cenaze yolunda trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da yakınlarının cenazesine giden minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

28 Aralık 2018 Cuma 13:05
Cenaze yolunda trafik kazası: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan'dan Erzurum istikametine giden Turan Açık'ın kullandığı 06 BZ 0151 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunda bulunan Kargın beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Minibüs içerisinde bulunan ve yaralanan Kenan Açık, Musap Açık, Rıdvan Açık ve Sıttık Ağırbaş Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın, inşaat işçilerinin bulunduğu minibüsteki 11 kişinin Zonguldak’tan memleketleri Van’daki akrabalarının cenazesine giderken gerçekleştiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:05
  1. 4 Yaralı
  2. Erzincan
  3. Kargın Beldesi
  4. minibüs
  5. Tercan
  6. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli mikroişlemci "Çakıl" geliyor
    1. Milli mikroişlemci "Çakıl" geliyor
    2. Bangladeş'te pazar günü genel seçimler..
    3. Hırsızlık için girdiği evin sahibini..
    4. Piyasalarda gün ortası
    5. "9 milyon 500 bin vatandaşımız imar..
    6. "Mıknatıslı vida tutucu"yla bağış..
    7. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    8. Cenaze yolunda trafik kazası: 4 yaralı
    9. ‘Piyango kumardır’
    10. İsrail ile Brezilya arasında..
    11. Yunanistan'a firar eden askerlerin..
    12. Trabzon'da tüp gaz bayisindeki patlama
    13. Mersin'de 12 katlı apartmanın..
    14. Değerlerimize değer katıyor
    15. Otomotivin patent lideri Anadolu Isuzu..
    16. Altın fiyatları
    17. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    18. Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların..
    19. Ekrem son durağı Kadir Topbaş!..
    20. Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...