Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı Sinop’ta içerisinde cenazeye gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sinop’ta içerisinde cenazeye gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Boyabat eski karayolu Dranaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesine bağlı Aluç köyündeki yakınlarının cenazesine giden ve içinde 5 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Mıcıra kapılan araç şarampole yuvarlandı. Kazada bir kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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