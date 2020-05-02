Cenaze namazıyla köye yayılan koronavirüs nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti
Nevşehir’in Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişide koronavirüs görülmüştü. Cenazeye katılanlar arasında yer alan 82 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Cenaze için geniş güvenlik önlemi alındı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 82 yaşındaki M.M tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Korona virüsten hayatını kaybeden 82 yaşındaki M.M’nin cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defin edildi.
60 kişinin testi pozitif çıktı
Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişide korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmıştı.