0553 313 94 23

Cenaze namazını müftü babası gözyaşlarıyla kıldırdı

Adana’nın Seyhan İlçe Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale gezisine giden otobüsün Balıkesir yakınlarında karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in 16 yaşındaki kızı Sümeyra Güller’in cenazesi memleketi Konya’da babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:14
Cenaze namazını müftü babası gözyaşlarıyla kıldırdı

Adana’nın Seyhan İlçe Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale gezisine giden otobüsün Balıkesir yakınlarında karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in 16 yaşındaki kızı Sümeyra Güller’in cenazesi memleketi Konya’da babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.


Adana’dan Çanakkale’ye gezi amacıyla yola çıkan 33 YF 533 plakalı yolcu otobüsü ile içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 PJ 443 plakalı otomobil, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Edincik Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in kızı Sümeyra Güller, Kur’an kursu öğreticisi Hülya Seyhan, müezzin kayyım Ahmet Topak ve yardımcı şoför Temel Gökçe hayatını kaybederken, yaralanan 42 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in kızı Sümeyra Güller’in cenazesini memleketi Konya’ya getirildi. Müftü Hasan Hüseyin Güller, Hacıveyis Camisi’nde kızının cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Sümeyra Güller, dualarla Üçler Mezarlığı’na defnedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ’PKK Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan aranan Mesut Bakar isimli terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin; 2016 yılı
    1. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova..
    2. Vatandaşa hakaret eden pazarcı..
    3. Barajlar dolu, su problemi yaşanmayacak
    4. Rusya'da muhalif gazeteciye destek..
    5. Cenaze namazını müftü babası..
    6. Denizde can pazarı
    7. Efeler’de en çok atıl pil ve yağ..
    8. Bingöl'de yola tuzaklanan 50 kiloluk..
    9. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Selvi:..
    10. Hamas'tan Arap ülkelerinin..
    11. Engin Özkoç, tren kazasında hayatını..
    12. Canan Karatay'dan çok kritik uyarı:..
    13. "İntihar eden Gülen"in olduğu iddia..
    14. O muhtar mazbatasını aldı
    15. Beşiktaş'taki saldırının faili..
    16. Buca’da 14 branşta yaz kursları..
    17. ŞİÖ zirvesine katılacak Modi'nin uçağı..
    18. Tokat’ta otomobiller çarpıştı: 10..
    19. Fuzuli Caddesi asfaltlandı
    20. Mersin sahilleri çöpten temizlendi
    21. Anayasa Mahkemesi önünde arbede
    22. Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bazı..
    23. 92 öğrencidiplomalarını aldı
    24. Futbol Okulu’nda son kayıt 15 Haziran
    25. Adapazarı’na çocuk hakları sokağı..
    26. IKBY'de hükümeti kurma görevi Mesrur..
    27. Vodafone Park çevresinde 2016 yılında..
    28. Nemrut Dağı'nda "beyaz bantlı dağ..
    29. Eskişehir, teknoloji ile buluşacak
    30. Ruhani’den ABD’yi çark ettirecek sözler!
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu