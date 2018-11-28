Adıyaman'da cenazede kavga! Yaralılar var

Adıyaman'da cenaze namazının kılınacağı esnada iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi Yeni Mezarlık Camisinde Mehmet Özer'in cenaze namazının kılınacağı sırada Özer'in çocukları, babalarına ölmeden önce kötü davrandıkları iddiasıyla akrabaları olan Kaplan ailesinin taraflarıyla tartıştı.

Önce tartışma, sonra kavga

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Yakup Kaplan, Abdullah Kaplan, Murat Kaplan ve Abuzer Özer, bıçakla ve darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada Özer'in cenazesi bir süre bekletildikten sonra kılınan cenaze namazının ardından yakınları tarafından defnedildi.