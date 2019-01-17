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Cenaze namazı kılanların üstüne tente düştü: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir camide cenaze namazı kılan cemaatin üzerine demir direkli tentenin düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

17 Ocak 2019 Perşembe 14:59
Cenaze namazı kılanların üstüne tente düştü: 3 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da cenaze namazı kılan cemaatin üzerine şiddetli rüzgarın söktüğü tentenin düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir grup vatandaş, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkuşak Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı için toplandı.

Namaz esnasında şiddetli rüzgarın etkisiyle cami avlusunda bulunan demir direkli tente cemaatin üzerine düştü.

Yaralanan kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze işlemleri ise yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından devam etti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:59
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