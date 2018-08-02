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Cenaze gaspçısı alçak Siyonistler

Terörist İsrail’in katledip cenazesine el koyduğu Filistinlilerin yakınları, zalim Siyonistlere isyan ediyor. Şehit edilen Halid’in (17) annesi Selva Abdulal, “Evladımı, defnedip bir Fatiha okuyabilsem bu bile kalbimdeki yangını söndürür” derken; Yusuf Ebu Cezer’in (15) babası Casir Ebu Cezer de “Oğlumu istiyorum” dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:44
Cenaze gaspçısı alçak Siyonistler

Terörist İsrail’in 12 yıldır uyguladığı ablukayla büyük sıkıntılar yaşayan ve hemen her gün yeni bir şehit veren Gazze, ölen yakınlarına veda bile edemiyor... İsrail, 30 Mart’ta Gazze’de başlayan “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde şimdiye dek 157 Filistinliyi şehit ederken, bunlardan 8’inin cenazesini alıkoyarak yakınlarına teslim etmedi. Siyonistlerin, 2016’dan bu yana Filistin’in tüm bölgelerinde alıkoyduğu ve yakınlarına teslim etmediği cenazelerin sayısı ise 25’e ulaştı.  

Gazze’ sınırındaki protestolardaİsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan ve sonra şehit olduğu belirtilen 17 yaşındaki Filistinli Halid’in annesi Selva Abdulal (52), evladının cenazesine dahi kavuşamadığını ifade ediyor.

FİLİSTİNLİ ANNENİN DRAMI

Filistinli anne, alnından son kez öpüp vedalaşabilmek, ara sıra ziyaret edebileceği bir kabre defnedebilmek için oğlunun cenazesine kavuşmayı bağrı yanarak beklediğini belirterek, “Şu ana kadar oğluma ne olduğunu bilmiyorum. Tüm bildiğim, ona ateş edildiği, işgal güçleri tarafından alındığı ve daha sonra şehit olduğu haberinin gelmesi” dedi.  

Oğlunun şehit edilmesinden birkaç gün önce liseyi bitirdiğini söyleyen Abdulal, “Oğlumun mezuniyetini kutlayamadık derken şimdi vedadan bile mahrum bırakıldık” derken tek hayalinin Türkiye’de hukuk okumak olduğunu söyledi. 

Halid’in cenazesinin iadesi için tüm kesimlerin olaya müdahale etmesini istediğini belirten anne, şunları söyledi: “Oğlumla vedalaşabilsem belki kalbimde yanan ateş söner. Evladımı, bir kabre defnedeyim, kabri başında bir Fatiha okuyabileyim, bu bile yeter. Bir çocuğun cenazesinin yakınlarına teslim edilmemesiyle ancak çekilen acıların artırılması hedeflenir. İsrail bunu istiyor.

DUA EDECEK BİR MEZARIMIZ BİLE YOK

İsrail’in 29 Nisan’dan bu yana cenazesini alıkoyduğu Yusuf Ebu Cezer’in (15) babası Casir Ebu Cezer (40) de oğlunun cenazesinin yolunu gözleyen Filistinlilerden biri. Ebu Cezer, “Gözaltına alınan ve bırakılan bir çocuğun anlattığına göre Yusuf’un bedenine birkaç kurşun birden isabet etmiş. Onu kanlar içinde bir saat orada bırakmışlar. Daha sonra cesedini almışlar. Cenazeyi almak hakkımız. Ben oğlumu istiyorum. Eğer defnedildiyse en azından ziyaret etmek için nereye gömüldüğünü bilmek istiyoruz. Herkes çocuklarının başına gidip dua edebiliyor. Ama biz bunu yapamıyoruz” dedi.

Şehit Yusuf Ebu Cezer’in fotoğraflarıyla odasını süsleyen acılı baba, oğlunun eşyalarına her baktığında kahrolduğunu söyledi.

Filistinli Halid’in (17) annesi Selva Abdulal, İsrail’in cenazesini gaspettiği oğlunu defnedip ona veda etmek istiyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:44
  1. israil
  2. Filistin

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