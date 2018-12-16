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Cenaze dönüşü feci kaza! Ölüme bile birlikte gittiler!

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde, komşu köylerindeki bir cenazeden dönen karı-kocanın içinde bulunduğu araç, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaşlı çift hayatını kaybetti.

16 Aralık 2018 Pazar 23:39
Cenaze dönüşü feci kaza! Ölüme bile birlikte gittiler!

Edinilen bilgiye göre,  Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyünde yaşayan Mehmet Ali Aydın (71), eşiyle birlikte 29 AR 137 plakalı hafif ticari araçlarıyla komşu köyleri Sarıbaba köyündeki bir cenazeye katıldıktan sonra tekrar köylerine dönmek için yola çıktı.

Gürgenli köyü yakınlarında “Mursal altı” denilen bölgede aracının kontrolünü kaybeden Aydın, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kazada sürücü ve eşi Hamdiye Aydın’ın (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler 5 saat süren çalışma sonucu çıkarıldı

 

Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Aydın çiftinin cenazeleri oldukça sarp ve kayalık olan uçurumdan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmaları sonucunda bulundukları noktadan sedyeye konularak halatla çekilip çıkarıldı ve Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 23:39
  1. Gümüşhane
  2. Aydın
  3. kürtün

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