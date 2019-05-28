0553 313 94 23

Cenaze aracına selfie engeli

Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak’ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı.

28 Mayıs 2019 Salı 22:50
Cenaze aracına selfie engeli

Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak’ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı.


Bursa’nın Gemlik ilçesinde sinema sanatçısı Eşref Kolçak’ın cenazesinde tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra, ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar cenazede olduklarını unuttu. Cenaze namazının ardından Kolçak’ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi.


Eşref Kolçak’ın cenazesi uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı’nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak’ın yanına defnedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 22:50
  1. fotoğraf
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Başbakanı Abdulmehdi ABD ile İran'ı ziyaret edecek
    1. Irak Başbakanı Abdulmehdi ABD ile..
    2. TFF 2. Lig Play-Off Final:..
    3. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    4. Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı
    5. Futbol: TFF 2. Lig play-off finali
    6. Sakaryaspor’u 2-0 mağlup eden Fatih..
    7. Esansiyel yağlar bebekler için..
    8. Emniyetten bayram dolayısıyla "11..
    9. Adıyaman’da silahlı kavga
    10. TFF 2. Lig play-off finalinde..
    11. Alanya’da kardeş cinayeti
    12. GÜNCELLEME - Kastamonu'da silahlı..
    13. Yunanistan'da kritik tarih açıklandı
    14. Eski Fenerbahçe başkanı Metin Aşık'ın..
    15. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı..
    16. “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık..
    17. "Türkiye'nin bir mutluluk adası..
    18. "İnşallah bu işi 23 Haziran'da..
    19. Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu
    20. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan:
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Resmen açıklandı! Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş değişiklik
    Resmen açıklandı! Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş değişiklik
    Babacan ve Davutoğlu, şimdiden birbirine muhalefete başladı!
    Babacan ve Davutoğlu, şimdiden birbirine muhalefete başladı!
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!