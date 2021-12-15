Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı THK’dan istifa etti mi?

1 Eylül’de mahkemeye istifa dilekçesi veren, talebi kabul görmeyince 6 Ekim’de dilekçesini yineleyen THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı'nın istifa dilekçesi kabul edilmiyordu.

Cenap Aşçı kimdir?

Cenap Aşçı, 1967 yılında Aksaray’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında 2002-2004 seneleri arasında yaptı. Kasım 2001-Şubat 2002 döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde NAFTA örgütünün yapısı, dış ticaret hacmi ve üye ülkelerin ekonomik gelişmesine etkisi konularında inceleme çalışmasını, yüksek lisans eğitimi sırasında ayrıca Amerika Birleşik Devletlerinin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Kara Parayla Mücadele Kurumunun yapısı, örgütlenmesi ve mücadele yöntemleri hakkında inceleme ve araştırma çalışmasını yapmıştır.

1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığı’na, 1993 yılında Gümrük Müfettişliği’ne, 2000 yılında da Gümrük Başmüfettişliği’ne atandı. Müfettişlik, Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde; ihracatı teşvik, yatırım teşvik, devlet yardımları, ihracatın kolaylaştırılması, işlemlerin basitleştirilmesi konularında çalışmalar yapmıştır.

Cenap Aşçı, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, 2011 yılının kasım ayında Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına, Gümrükler Genel Müdürlüğü görevlerini müteakiben 26 Ağustos 2015’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlık görevine atandı.

Avrupa Birliği-Türkiye üyelik müzakereleri öncesi tarama çalışmaları kapsamında Gümrük Birliği Faslı Çalışma Grubu, Avrupa Birliği Nakit Kontrolleri Çalışma Grubu ile Almanya-Türkiye Gümrük İdareleri Eşleştirme Projesi İdari Yapının Güçlen dirilmesi Grubu üyeliklerinde bulunmuştur.

EGO Genel Müdürlüğünün idari yapının güçlendirilmesi, kurum mevzuatının oluşturulması, İhaleKanunu ve Kamu Mali Kontrol Kanunun uygulamaların kurumsal olarak yerleştirilmesi, Toplu İş Sözleşmelerinde genel koordinatörlük, Memur ve İşçi Disiplin Kurulu Başkanlıkları, Ankara Afet Koordinasyon Merkezinde EGO Genel Müdürlüğünün temsili, görevlerini ifa etmiştir.

2011 ve 2015 yılı genel seçimlerinde 2 kez AK Parti milletvekili aday adayı olmuş ama listeye girememiştir. Milletvekili aday adayı olmak için devlet memurluğundan istifa eden Aşçı, listelerde yer bulamamasının ardından görevine geri dönmüştü.

Cenap Aşcı evli ve 3 çocuğu vardır. 27 Ağustos 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı 63. Hükümet bakanları listesinde bağımsız kontenjandan Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak gösterildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından yeni kabine onaylandı.

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında bir koalisyon hükümeti kurulmadığı için, Anayasa'nın 116. Maddesi gereğince TBMM seçimlerini yenileme kararı gereğince 24 Ağustos 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa'nın 114. maddesine göre Ahmet Davutoğlu'na Bakanlar Kurulu'nu kurma görevini verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurmak zorunda olduğu geçici Bakanlar Kurulu kabinesi içinde oldu.