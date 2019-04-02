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Cemşit Meşayihi hayatını kaybetti

İranlı sinema ve tiyatro oyuncusu Cemşit Meşayihi, 85 yaşında hayatını kaybetti

02 Nisan 2019 Salı 22:47
Cemşit Meşayihi hayatını kaybetti

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'daki bir hastanede tedavi gören Cemşit Meşayihi vefat etti.

İran'ın önde gelen sinema ve tiyatro oyuncularından olan Meşayihi, 1934 yılında Tahran'da dünyaya geldi.

90'dan fazla sinemada rol aldı

90'dan fazla sinema filminde ve yaklaşık 50 dizide rol aldı. Meşayihi, profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1957, sinema kariyerine ise 1965 yılındaki "Tuğlave Ayna" filmiyle başladı.

Meşayihi, 1985 yılında İran Fecr Film Festivali'nde "DavudiÇiçekler" ve "Kemael-Mülk" filmlerindeki rolüyle en iyi erkek aktör seçildi ve Kristal Simurg ödülünü aldı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 22:47
  1. Cemşit Meşayihi
  2. İran Fecr Film Festivali

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