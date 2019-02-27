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Cemrenin suya düşmesini ateş yakarak kutladılar

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde dün gece cemrenin suya düşmesini bazı vatandaşlar ateş yakarak kutladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:02
Cemrenin suya düşmesini ateş yakarak kutladılar

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde dün gece cemrenin suya düşmesini bazı vatandaşlar ateş yakarak kutladı.


"Ateş" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya ve son olarak da toprağa düşmesi, bahar bayramı Nevruz’un da yaklaştığına işaret ediyor. 19-20 Şubat 2019 tarihinde ilk cemre havaya düşerken, ikinci cemre ise 26-27 Şubat 2019’ta suya düştü. Baharın yaklaştığını müjdeleyen cemrenin suya düşmesi, Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünün Zeve mezrasında ateş yakılarak kutlandı.


Yıllardır bu geleneğini sürdürdüklerini dile getiren Veysi Özbek, “Burada toplanmamızın amacı, baharın müjdeleyicisi olan cemreyi kutluyoruz. Yıllardan beri bu cemreleri şenlik havasında kutluyoruz. Cemrenin düşmesi, Hıdırellez etkinliklerinin habercisidir. 26-27 Şubat tarihleri arasında düşen ikinci cemreyi kutluyoruz. Baharın müjdeleyicisi olarak biz bunu her sene gelenek haline getirip kutluyoruz. Burada her sene ısınmanın anlamını taşıyan ateşler yakıyoruz, yemekler yapıp çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yöre halkı olarak ateşler yakıp etrafında halaylar çekiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:02
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