Cemre Melis Çınar kimdir?
Yurt dışından devşirdiği sözde yayınlarla cebini dolduran Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 dizisi ‘Kırmızı Oda'ya yönelik eleştiriler devam ediyor. Psikiyatri kliniğine giderek tedavi gören hastaların gerçek hikayelerinin anlatıldığı dizide hastanın gizli kalması gereken mahrem bilgilerin ihlal edildiği gerekçesiyle tepki çekiliyor. ‘Kırmızı Oda’da Alya’nın annesini oynayan Cemre Melis Çınar kimdir?
Cemre Melis Çınar, 13 Mayıs 1991 tarihinde doğdu. Liseyi Mersin Toros Koleji’ninde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Oyunculuk eğitimine devam eden Cemre Melis Çınar, 2005 yılından beri oyunculuk kariyerine Mask-kara Tiyatrosu’nda devam etmektedir. Ayrıca uzun yıllar dans dersi alan Cemre Melis Çınar kick box sporuyla da ilgili.