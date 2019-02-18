0553 313 94 23

Cemmu ve Keşmir’de çatışma: 5 ölü

Hindistan idaresi altındaki Cemmu ve Keşmir’deki Pulwama kasabasında meydana gelen çatışmada 4 Hint askeri ve 1 sivil hayatını kaybetti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:08
Cemmu ve Keşmir’de çatışma: 5 ölü

Hindistan idaresi altındaki Cemmu ve Keşmir’deki Pulwama kasabasında meydana gelen çatışmada 4 Hint askeri ve 1 sivil hayatını kaybetti.


Hint polisi, Jammu ve Keşmir’deki Pulwama kasabasında militanlar ile askerlerin arasında meydana gelen çatışmada 4 Hint askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis ayrıca şüphelileri araştırma sırasında 2 militanın öldürüldüğünü belirtti.


Bu arada Pakistan, büyükelçisini istişare için geri çağırdı. Hindistan ise Perşembe günkü saldırı sonrasında Pakistan devletinin suçlu olduğunu söyleyerek, üst düzey diplomatını zaten geri çağırmıştı.


Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Sringar şehrinde Perşembe günü Hindu güvenlik güçlerine ait bir araca, bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmiş, olayda 44 asker hayatını kaybederken, 20 asker ise yaralanmıştı.


Başbakan Narendra Modi’nin ’alçakça ve korkakça’ olarak nitelendirdiği saldırıdan sonra Pakistan’a verilen En Ayrıcalıklı Ulus (MFN) ticaret statüsü geri çekilmişti.


Yerel basındaki haberlerde saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütü’nün (JeM) üstlendiği belirtilirken, Hintli yetkililer, saldırının Cammu ve Keşmir’de son 30 yılda düzenlenen en kanlı saldırı olduğunu bildirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti geri adım attı! Mescid-i Aksa açıldı
    1. Terör devleti geri adım attı! Mescid-i..
    2. Yalova’da yanan evi öğrenciler onaracak
    3. Türk Eximbank’ın finansman desteği..
    4. Donetsk’te AGİT temsilcilerinin..
    5. "Basiret ve Direniş" kitabı tanıtıldı
    6. Suudi Arabistan hapishanelerindeki..
    7. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
    8. Eximbanktan leasing şirketlerine 200..
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ağrı'da
    10. İşletmelere özel satış atılımı
    11. Tarım ve Orman Bakanlığı ödemeleri ne..
    12. Edremit’te 20 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Gönülder Yemen’e yardım eli uzatacak
    14. Öğrenciler, İŞKUR ile meslekleri..
    15. 14 yaşındaki Hümeyra’dan 2 gündür..
    16. Cemmu ve Keşmir’de çatışma: 5 ölü
    17. Kuşadası’nda şüpheli şahsın üzerinden..
    18. Bozbey: "Kültürel varlığımızı devam..
    19. Pakistan-Hindistan gerilimi krikete..
    20. Başkan Ataç; “Gökkuşağı Kafe’nin..
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?