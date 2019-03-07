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Cemmu ve Keşmir’de bombalı saldırı: 18 yaralı

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde otobüs garında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 18 kişi yaralandı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:20
Cemmu ve Keşmir’de bombalı saldırı: 18 yaralı

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde otobüs garında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 18 kişi yaralandı.

 

Cemmu ve Keşmir Polis Genel Müfettişi (IGP) MK Sinha basına yaptığı açıklamada, otobüs garındaki park halindeki bir otobüste meydana gelen patlamada 18 kişini yaralandığını açıkladı. Sinha, patlamanın el bombalı saldırıdan kaynaklandığını bildirdi.

 

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralılar Devlet Tıp Fakültesine kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölge polis kordonuyla kapatıldı ve polisin olayın nedenini araştırdığı bildirildi.



Hindistan ve Pakistan arasında gerginlik

 

Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Pulwama kasabasında 14 Şubat’ta gerçekleştirilen intihar saldırısında 45 Hintli asker hayatını kaybetmişti. Bu olay Pakistan ve Hindistan’ın arasında gerginlik oluşmasına neden olmuştu.

 

Hindistan, daha sonra 14 Şubat saldırısını gerçekleştiren Pakistan yanlısı Ceyş-i Muhammed grubuna ait büyük bir eğitim kampını bombaladığını açıklamıştı. İslamabad yönetimi ise hava sahasını ihlal eden 2 Hint jetini vurduğunu açıklamıştı. Pakistan vurduğu bir jetin görüntülerini paylaşırken diğer jetin sınırın Hindistan tarafına düştüğünü duyurmuş, Hindistan ise bir Pakistan jetini vurduğunu ileri sürse de bir delil gösterememişti.



Esir pilot serbest bırakılmıştı

 

Uçağı Pakistan kontrolündeki Cemmu Keşmir bölgesi üzerinde düşürülen ve Pakistan tarafından alıkonulan filo komutanı Hint pilot Abhinandan Varthaman 68 saat esir tutulduktan sonra serbest bırakılmış ve Wagah sınırından Hindistan’a geçmesine izin verilmişti.

 

Bu olaylar sırasında hava sahasını sivil uçuşlara da kapatan Pakistan, 4 Mart’ta uçuşları yeniden başlattığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:20
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