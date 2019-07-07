Çemişgezek’te Dut ve Peynir Festivalisona erdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bu yıl 18’incisi düzenlenen Dut ve Peynir Festivali yoğun katılımla sona erdi.

Yöreye özgüürünler olan Ulukale Dut’u ve Şavak Tulum Peynirinin daha geniş kitlelere tanıtılması için Çemişgezek Belediyesi tarafından organize edilen 18. Dut ve Peynir Festivali sona erdi.2 gün süren festival sonundaünlü sanatçılar Ender Balkır, Soner Sarıkabadayı ve Ziynet Sali sahne aldı.Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı festivalde sanatçılar,katılanlara coşku dolu bir gece yaşattı.

Festivale çok yoğun bir katılım olmasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten ilçe Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, “Bu gün Çemişgezek tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. 18’incisini düzenlediğimiz Dut ve Peynir Festivalimize olan bu yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Dut’un Türkiye’deki ana yuvası Çemişgezek’tir. Sadece Ulukale köyümüzde yılda 400 ton dut üretilmektedir. Buda o köyümüze yaklaşık 12 milyon gibi bir gelir kaynağı demektir. Yine bu coğrafyamızın peyniri çok kıymetlidir. Peynir üreticilerimizin ana insan unsuru bölgemizde yaşayan Şavaklılardır. Çok büyük emek ve eziyetlerle bu ürünler üretilmektedir. Bu toprakların çok sevdiği bu iki ürün ve üreticileri için bizim büyük desteklerimiz, ön açıcı politikalarımız artarak devam edecektir. İlçemiz tarihi, kültürel ve doğal açısından da büyük bir zenginliğe sahibiz. İlçemizin potansiyelini hızla arttırmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde ilçemizin tarihi eserlerinin restorasyon çalışmalarını başlatıp ilçemizin hizmetine sunarsak, bu güne kadar ki hizmetlerimizin üzerine bir hizmet daha koymuş olacağız” dedi.

Festivale, İlçeKaymakamı Harun Kazez,AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş, Osman Boyraz, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar,Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi,Hakan Kahtalı, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek veElazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze,Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) Başkanı Faik İçmeli, Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, STK Temsilcileri, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.