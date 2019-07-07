0553 313 94 23

Çemişgezek’te Dut ve Peynir Festivalisona erdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bu yıl 18’incisi düzenlenen Dut ve Peynir Festivali yoğun katılımla sona erdi.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:09
Çemişgezek’te Dut ve Peynir Festivalisona erdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bu yıl 18’incisi düzenlenen Dut ve Peynir Festivali yoğun katılımla sona erdi.



Yöreye özgüürünler olan Ulukale Dut’u ve Şavak Tulum Peynirinin daha geniş kitlelere tanıtılması için Çemişgezek Belediyesi tarafından organize edilen 18. Dut ve Peynir Festivali sona erdi.2 gün süren festival sonundaünlü sanatçılar Ender Balkır, Soner Sarıkabadayı ve Ziynet Sali sahne aldı.Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı festivalde sanatçılar,katılanlara coşku dolu bir gece yaşattı.



Festivale çok yoğun bir katılım olmasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten ilçe Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, “Bu gün Çemişgezek tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. 18’incisini düzenlediğimiz Dut ve Peynir Festivalimize olan bu yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Dut’un Türkiye’deki ana yuvası Çemişgezek’tir. Sadece Ulukale köyümüzde yılda 400 ton dut üretilmektedir. Buda o köyümüze yaklaşık 12 milyon gibi bir gelir kaynağı demektir. Yine bu coğrafyamızın peyniri çok kıymetlidir. Peynir üreticilerimizin ana insan unsuru bölgemizde yaşayan Şavaklılardır. Çok büyük emek ve eziyetlerle bu ürünler üretilmektedir. Bu toprakların çok sevdiği bu iki ürün ve üreticileri için bizim büyük desteklerimiz, ön açıcı politikalarımız artarak devam edecektir. İlçemiz tarihi, kültürel ve doğal açısından da büyük bir zenginliğe sahibiz. İlçemizin potansiyelini hızla arttırmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde ilçemizin tarihi eserlerinin restorasyon çalışmalarını başlatıp ilçemizin hizmetine sunarsak, bu güne kadar ki hizmetlerimizin üzerine bir hizmet daha koymuş olacağız” dedi.



Festivale, İlçeKaymakamı Harun Kazez,AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş, Osman Boyraz, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar,Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi,Hakan Kahtalı, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek veElazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze,Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) Başkanı Faik İçmeli, Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, STK Temsilcileri, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:09
  1. sanat
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Habib yeni rakibiyle karşı karşıya geldi, ortalık bir anda karıştı
    1. Habib yeni rakibiyle karşı karşıya..
    2. Osman Şahin: "Yine büyük bir şölen..
    3. Ulusal Odunpazarı Lületaşı..
    4. İzmir’de korkutan yangın
    5. İstanbul Valisi Yerlikaya, hakkında..
    6. Antalya'da hortum
    7. İzmir’de süs havuzuna giren çocuklar..
    8. Dünya Superbike Şampiyonası
    9. Şişen bileğindeki bileziği itfaiye..
    10. Çernobil'e gitmek emniyetli mi?
    11. Türk Yıldızları Trabzon’da nefes kesti
    12. Kuzenleri kaza ayırdı
    13. Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı..
    14. Pazaryeri’nde 2. Dart Şampiyonası
    15. Minik judocular Balkan şampiyonu
    16. Sakarya'da motosikletle otomobil..
    17. Yerlikaya'dan İBB açıklaması
    18. Mutfakta çıkan yangın sonları oldu: 2..
    19. Başka bir kızın bıçaklı saldırısına..
    20. O ilçede kırmızı alarm!..
    21. Türkiye Süpermoto Şampiyonası
    22. Hastane randevusuna gitmeyince öldüğü..
    23. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde..
    24. Ülke gündemine oturan cami lojmanı,..
    25. Kırkpınar’da finalin adı: Ali Gürbüz -..
    26. Genç oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
    27. Şehit babası oğlunu asker selamıyla..
    28. Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6..
    29. Köy yerinde faciaya ramak kaldı! 6 ev..
    30. Fenerbahçeli futbolcular taraftarla..
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar