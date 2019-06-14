0553 313 94 23

Çemişgezek, "Dut ve Peynir Festivaline" hazırlanıyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan geleneksel "Dut ve Peynir Festivaline" hazırlanıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 11:50
Çemişgezek, "Dut ve Peynir Festivaline" hazırlanıyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan geleneksel "Dut ve Peynir Festivaline" hazırlanıyor.


Çemişgezek Belediyesi tarafından organize edilen 18. Dut ve Peynir Festivalinin hazırlıkları devam ederken, festivalin yapılacağı tarih ve katılacak olan sanatçıların isimleri de belli oldu. Hazırlanan görkemli festival ile ünü ülke sınırlarını aşmış, coğrafi işaretlitescilli dutun ve meşhur peynirinin yanı sıra, ilçenin tarihi ile kültürel mekanlarının daha fazla tanıtılması amaçlandığı aktarıldı. Öteyandan 6 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan festivalin etkinlikleri kapsamında Sanatçılar Ziynet Sali, Soner Sarıkabadayı ve Ender Balkır’ın sahne alacağı belirtildi.


Festivalin hazırlıkları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız,"Huzurun, barışın ve kardeşliğin neşvünema bulduğu, Selçuklunun sancak beyliğini yaptığı Çemişgezek ilçemizde, 6 Temmuz 2019 tarihinde bu yıl 18’ncisini düzenleyeceğimiz Dut ve Peynir Festivalimizin çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Çemişgezek denilince akla tarih, kültür ve doğa gelir. Bir de bunların yanında dut ve peynir gelir. Dut ve peynir, bu coğrafyada yaşayan insanların özel yeteneğidir, alın teridir, emeğidir, ekonomik değeridir. Bu önemli bulduğumuz değerleri kültürel faaliyetlerimizle, festivallerimizle nesillerden nesillere aktarmayı her zaman bir vazife bilerek, önceliklerimiz arasına koyduk"dedi.


Festivalin geçmiş yıllarda on binlerce insanı ilçeye misafir ettiğini anımsatan Yıldız," Bu yılda bu sayının çok daha fazlasına ulaşmasını umuyoruz. Festivalimiz, yerel, mahalli etkinliklerin yanında ulusal düzeydeki sanatçılarımızın da katılımıyla önemli bir değer kazanacaktır. Bu yıl ki festivalimizde Ziynet Sali, Soner Sarıkabadayı ve Ender Balkır gibi sanatçılarımızın katılacağını duyurmak istiyorum. 6 Temmuz 2019 Cumartesi akşamı Çemişgezek’te yöre insanımızla, bölge insanımızla, Türkiye’nin her yerinden katılacak insanımızla herkesi bu özel günümüze davet ediyorum. Katılımlarınızla bizleri şereflendirir,mutlu edersiniz”ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:50
  1. sanat
  2. kültür
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Yüzde 100” bu kez Amasya’da
    1. “Yüzde 100” bu kez Amasya’da
    2. 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi..
    3. Sivas’ta trafik kazası 5 yaralı
    4. Evkur Yeni Malatyaspor, Kamara için..
    5. Talak hakkında bilgiler verilmelidir
    6. Öykü Arin için imza kampanyası
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın..
    8. Kale Gençlerbirliği ilk maçını kazandı
    9. Çin’de heyelan faciası: 1 ölü
    10. Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosu
    11. Bakan Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na..
    12. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    13. TED Kolejinde yıl sonu gecesi
    14. Bağcılar’da 155 bin öğrenci karne..
    15. Dünyevileşme kalpte mi yoksa kalıpta..
    16. Bolu’da, uyuşturucu haplarla yakalanan..
    17. İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi
    18. Kayseri'deki sağanak
    19. Körfez’de sahillere bakım
    20. Bahar ve yaz operasyonlarında 14..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!