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Cemile Bayraktar kimdir? Cemile Bayraktar’dan Kemal Sunal tartışması

Yeni Şafak Gazetesi eski yazarlarından Cemile Bayraktar Türk Sinemasında genellikle Şaban karekterini canlandıran ve yüzlerce filmde oynayan Kemal Sunal hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Cemile Bayraktar, Kemal Sunal bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük” dedi. Peki Cemile Bayraktar kimdir?

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:19
Cemile Bayraktar kimdir? Cemile Bayraktar’dan Kemal Sunal tartışması

Yeni Şafak Gazetesi eski yazarlarından Cemile Bayraktar Türk Sinemasında genellikle Şaban karekterini canlandıran ve yüzlerce filmde oynayan Kemal Sunal hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Cemile Bayraktar, Kemal Sunal bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük” dedi. Peki Cemile Bayraktar kimdir?

CEMİLE BAYRAKTAR KİMDİR?

Cemile Bayraktar, 1979 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Lisans eğitimine 19 Mayıs Üniversitesi Mimar ve Dekoratif Sanatlar Bölümü'nde devam ettiği sırada 28 Şubat süreci nedeniyle eğitimi aksadı. Ardından eğitimine İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde devam etti ve yüksek lisansını da, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Derin Düşünce, Yolcu Edebiyat, Kültür Gündemi, Aktüel Dergisi isimli yayınlarda yazarlık yapan Bayraktar, en son Yeni Şafak'ta yazdı.

ALİ SUNAL KİMDİR?

Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Gül Sunal, Babası Kemal Sunal'dır. Aslen Malatya'lıdır. Kız kardeşi Ezo Sunal'da tiyatrocudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı ve 1999 yılında mezun oldu. Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Çağlar Çorumlu, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema)

1997 - Şaban ile Şirin (Dizi)

1999 - Propaganda (Sinema)

2000 - Fosforlu Cevriye (Dizi)

2002 - 2003 - En Son Babalar Duyar (Dizi)

2003 - Okul (Sinema)

2004 - Sayın Bakanım(Dizi)

2005 - Kanlı Düğün (Dizi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Sinema)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Konuk oyuncu) (Sinema)

2007 - Komedi Dükkanı (Konuk oyuncu) (Dizi)

2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek (Dizi)

2008 - Sana Mecburum (Dizi)

2008 - Sıfır Noktası (Televizyon filmi)

2010 - Yaprak Dökümü (Dizi)

2011 - 5'er Beşer (Dizi)

2011 - Banka (Sinema)

2011 - Huzurum Kalmadı (Dizi)

2012 - İnsanlar Alemi (Dizi)

2013 - Güldür Güldür (Dizi)

2013 - Güzel Çirkin (Dizi)

2014 - Yusuf Yusuf (sinema filmi)

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 13:19
  1. Samsun
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YORUM YAZ

  • cem albaykancem albaykan45 dk önce
    kemal sunal sinema oyuncusu ve dini harap etti diyelim... Hükemetin adalet bakanından başbakanına milletvekillerinin desteklediği terörist FETÖ din adamydı. furkan din için yolsuzluk yaptı.adnan oktar din için yapyordu her şeyi.kemal sunal hangisinin yaptığını yaptı
  • hayrihayri1 sa önce
    Recep Saban Ramazan... hedefleri fazlasiyla ortada, bu isimleri genellikle ahmaklara veriyorlardi.. bizim gibi avanaklarda güle güle kahroluyorlardi... Arkadas islama karsi bu düsmanlik nedir anlamis degilim... mogol cocugumudur bunlar nedir, anlamadim gitti... hiristiyan desen degil musevi desen degil... Allahi bile kabul etmiyorlar... yani kala kala samanizim kaliyor... !!!
  • güneşligüneşli54 dk önce
    gençler argo ve küfürlü konuşmaları hep o filmlerden öğrendi.
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