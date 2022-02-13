Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer hayatını kaybetti. Televizyon dizilerinin yanı sıra "Hacı Bayram Veli" ve "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de rol alan Özbayer, 67 yaşındaydı. Peki Cemil Özbayer kimdir Cemil Özbayer nereli kaç yaşındaydı?

Cemil Özbayer kimdir?

Cemil Özbayer 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1975'te mezun olan Özbayer, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova ve Bozkurt Kuruç gibi hocalardan dersler aldı. Konservatuvarda öğrenciyken Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol almaya başlayan oyuncu, mezun olduktan sonra da burada oynamaya devam etti.

Yerli ve yabancı klasiklerde yer alan Cemil Özbayer, 1990'lı yıllarda yönetmenliğe ağırlık verdi. Ankara Devlet Tiyatrosu, Sivas Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapan Özbayer, "Romeo ve Juliet", "Şeyh Bedrettin", "Bir Ceza Avukatının Anıları" ve "Ya Devlet Başa Kuzgun Leşe" oyunlarını yönetti.

Cemil Özbayer tiyatro oyunları hangileri?

Özbayer, "IV. Murat", "Kuvvai Milliye Destanı", "Budala", "Fehim Paşa Konağı", "Woyzeck", "Bir Başkası", "Satıcının Ölümü", "Akümülatörlü Radyo", "Romanoff ile Juliet", "Karar Kimin", "Kral Lear", "Genç Osman", "Hürrem Sultan", "Üçüncü Selim", "Genç Werther'in Yeni Acıları", "Susuz Yaz" ve "Bu Hesapta Yoktu" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

Cemil Özbayer hangi dizilerde oynadı?

Cemil Özbayer, 2000'li yıllarda televizyon dizilerinde oyunculuk yapmaya başladı. "Bizim Aile", "Büyük Buluşma", "Kuşdili", "Hakkını Helal et", "Milat" ve "Kollama"nın da arasında bulunduğu dizilerde rol alan Cemil Özbayer, 2007'de "Hacı Bayram Veli" ve 2011'de "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı.