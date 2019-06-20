Engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak, bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ilk mezunlarını verdi.

1.5 yıl süresince mesleki ve sanatsal atölyelerde eğitim görmüş, sosyal ve kültürel gezilere, sportif faaliyetlere katılan engelli bireyler karnelerini alarak aileleri için hünerlerini sergiledi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde “Grup Suare” ritim ve halk oyunları gösterisi, pandomim gösterisi, “Grup Gökyüzündeki Yıldızlar” drama gösterisi, aileler tarafından ayakta alkışlandı. Engelli öğrencilerin anneleri için seslendirdiği şiirler, aileleri gözyaşlarına boğdu. Mezuniyet törenine gelen konuklar, öğrencilerin başarılı performanslarını izlerken duygu dolu dakikalar yaşadı. Mezuniyet törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kocaeli BüyükşehirBelediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Süleyman Büyükşahin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Av. Necmi Özen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan, İzaydaş Genel Müdürü Muhammet Saraç, il ve ilçe protokolü, veliler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Program sonunda kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal; “Bugün burada çocuklarımızın aldığı eğitimlerin sonucunu gördük. Bir kez daha öğrendik ki hayatın hiçbir aşamasında engel yok. Engeller bir tek insanların kafasında. Bu düşünceleri yıkan tüm öğrencileri yürekten kutluyorum. Öğrencilerimize yürekten eğitim veren tüm öğretmenleri de yürekten kutluyorum. Şunu bilin, bizlere emanet ettiğiniz bu gençlere elimizden geldiğince aile ve sevgi ortamında eğitmek için her şeyi yapıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından 1.5 yıl süresince mesleki ve sanatsal atölyelerde eğitim gören, sosyal ve kültürel gezilere, sportif faaliyetlere katılan 90 engelli öğrenci keplerini atarak mezun olma sevinci yaşadı.