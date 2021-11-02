Cemil Deveci kimdir? Atakum Belediye Başkanı kim?

Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin mesleği, yaşı merak ediliyor. CHP’li Cemil Deveci avukattır.

Cemil Deveci 4 Mart 1954'te Samsun'da dünyaya geldi. Deveci, ilk ve orta öğrenimini Boyabat'ta, lise eğitimini ise Ankara Yenişehir Sağlık Koleji'nde tamamlayan Cemil Deveci, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Tüm Sağlık Personeli Derneği Samsun Şube Başkanı, Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Deveci, 1983 yılında Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP)'e üyesi, SODEP İl Yönetim Kurulu, Samsun Merkez, İlçe ve İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. CHP Samsun İl Başkanı olarakda görev yapan Deveci, Sivil toplum kuruluşlarında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Samsun Şube Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanlığı, İnsan Hakları Derneği Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Atatürk Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevler aldı. İki dönem Atakum CHP İlçe Başkanlığı yapan Deveci, Orta derecede Fransızca bilmekte, evli ve üç çocuk babasıdır.