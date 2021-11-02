  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Cemil Deveci kimdir? Atakum Belediye Başkanı kim?
Biyografi

Cemil Deveci kimdir? Atakum Belediye Başkanı kim?

Atakum nerede hangi partide? İnternet kullanıcıları Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Cemil Deveci kimdir? Atakum hangi partide?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 00:15:00 -
Cemil Deveci kimdir? Atakum Belediye Başkanı kim?

Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin mesleği, yaşı merak ediliyor. CHP’li Cemil Deveci avukattır.

Cemil Deveci 4 Mart 1954'te Samsun'da dünyaya geldi. Deveci, ilk ve orta öğrenimini Boyabat'ta, lise eğitimini ise Ankara Yenişehir Sağlık Koleji'nde tamamlayan Cemil Deveci, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Tüm Sağlık Personeli Derneği Samsun Şube Başkanı, Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Deveci, 1983 yılında Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP)'e üyesi, SODEP İl Yönetim Kurulu, Samsun Merkez, İlçe ve İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. CHP Samsun İl Başkanı olarakda görev yapan Deveci, Sivil toplum kuruluşlarında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Samsun Şube Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanlığı, İnsan Hakları Derneği Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Atatürk Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevler aldı. İki dönem Atakum CHP İlçe Başkanlığı yapan Deveci, Orta derecede Fransızca bilmekte, evli ve üç çocuk babasıdır.

CHP'de yeni skandal patladı...
CHP'de yeni skandal patladı... "Sözün bittiği yerdeyiz" deyip paylaştı

Gündem

CHP'de yeni skandal patladı... "Sözün bittiği yerdeyiz" deyip paylaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkan Demirel'in karısından Cadılar Bayramı için
Gündem

Volkan Demirel'in karısından Cadılar Bayramı için "fetva"

Eski Fenerbahçe kalecisi ve futbol yorumcusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, garip kıyafetlerin giyilip saçma sapan hareketlerin..
Ramos ayrılıyor mu?
Spor

Ramos ayrılıyor mu?

Fransa'nın yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, transfer edildikten sonra 1 maça bile çıkmayan Sergio Ramos'u göndermenin yollarını aram..
Fransız profesörden Macron'a tokat gibi Osmanlı cevabı
Dünya

Fransız profesörden Macron'a tokat gibi Osmanlı cevabı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye, Cezayir'de uyguladığı sömürgeyi unutturdu" şeklindeki skandal sözlerine çok sert tepki gös..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay