Cemil Bayık Murat Karayılan Duran Kalkan Türkiye’ye mi verilecek? Murat Karayılan Cemil Bayık Duran Kalkan kimdir?

Yıllardır terör örgütü PKK’nın hamiliğini yapan ABD, Türkiye’nin kararlı duruşu sayesinde terör örgütünün sözde yöneticileri Karayılan">Murat Karayılan için 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan için de 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. ABD’nin bu hareketi Cemil BayıkKarayılan">Murat KarayılanDuran Kalkan Türkiye’ye mi verilecek? Sorusunu gündeme getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri; PKK'nın 3 yöneticisi Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü vermeyi kararlaştırdı. ABD’den teröristbaşları için verilen ödül açıklaması, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer'ın Ankara ziyareti sırasında yapılmıştı.

Karayılan, Bayık ve Kalkan paketlenecek mi?

ABD'nin, terör örgütü PKK'nın sözde elebaşları Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan için koyduğu para ödülü hakkında terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den açıklama geldi. HDP cephesinden ise çok farklı bir tepki geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Meral Danış Beştaş, ABD'nin kararını "uluslararası bir proje" olarak yorumlarken, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ile olan bir anlaşmanın neticesi olduğu gözüküyor. Öcalan da uluslararası bir ittifakla alındı.” Teröristlerin siyasi uzantısı HDP’den yapılan açıklamaya bakılacak olunursa, yakın zamanda sözde terörist yöneticileri paketlenip Türkiye’ye getirilecek. Daha önce terörist başı Abdullah Öcalan’ın iadesi için Türkiye başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerine yoğun baskı yapmış bunun neticesinde Abdullah Öcalan Kenya’da paketlenip Türkiye’ye getirilmişti.

“Geç kalınmış bir karar”

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin PKK'lı 3 teröristin başına ödül koymasına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "Bir politika tercihi yapıldı bunu devam ettirmek için zorlanıyorlar. YPG'yi, PYD'yi PKK'dan ayırıyoruz diyerek kandıramazlar. Geç kalınmış bir karar.” İfadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da açıklama yaptı. Aksoy, "ABD'nin kararını olumlu karşılıyoruz. Bu adım Irak ve Suriye'de somut adımlarla desteklenmeli." şeklinde konuştu.

Karayılan">Murat Karayılan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı bültenle aranıyor. Eli kanlı teröristbaşı Karayılan">Murat Karayılan, 1954 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. 1979'da bebek katili PKK'ya katıldı.

Suriye'ye kaçtıktan sonra, 1999'da terörist PKK sözde lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından kanlı örgütün başına geçti. Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Kurulu Başkanlığı da yaptı. 2013 yılında terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı olan Halk Savunma Güçleri'nin (HPG) başına geçti.

1955 yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde doğdu. Terör örgütü PKK'nın sözde 18 kurucusundan biri olduktan sonra 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası yurt dışına kaçtı.

Bebek katili terör örgütü PKK’nın Suriye, Lübnan ve Kuzey Irak'taki kampları ile Avrupa büro sorumluluğunu yaptı. Sonra terör örgüttü PKK sözde Başkanlık Konseyi üyeliğine seçildi. Hep terörist PKK'nın iki numaralı ismi olarak anıldı. Karayılan">Murat Karayılan'ın ardından 10 Temmuz 2013'te Bese Ozat ile birlikte KCK Eş Başkanı olan terörist Cemil Bayık, "Cuma" kod adı ile biliniyor.

Terörist Duran Kalkan, 14 Ağustos 1952 tarihinde Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğdu. Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda yer aldı.

1980-1990 yılları arasında Almanya'da örgütün mali sorumlusu olarak çalıştı. 1988'de Düsseldorf kentinde tutuklanarak yargılandı. 1993'de Kuzey Irak'a geçerek Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu sözde komutanlığı ve eli kanlı örgütün sözde Yürütme Konseyi üyeliği görevlerini üstlendi. Daha sonra KCK Yürütme Kurulu üyesi oldu. Duran Kalkan da 28 Ekim 2015'te İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesinde" kırmızı bültenle aranıyor.