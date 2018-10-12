Cemal Kaşıkçı’yı vaatlerle kandırmak istemiş

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı ile soruşturma sürüyor. Türk yetkililerin Başkonsoloslukta inceleme yapılacağını açıklamasının ardından 3 gün geçmesine rağmen Suudi Arabistan ayak sürüyerek henüz kapıları açmadı. Konsolosluk binasında cinayete ilişkin ciddi delillere ulaşılması durumunda dokunulmazlıkların kalkacağı, ‘Başkonsolos ve konsolosluk binasında görevli memurların gözaltına alınabileceği kaydediliyor. Öte yandan Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. Washington Post, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’yı yakalamak için yaptığı planın ABD istihbaratının dinlemelerine takıldığı iddiasının ardından yine istihbarat yetkililerine dayandırdığı çarpıcı bir haber yayımladı. Habere göre Veliaht Prens, Kaşıkçı’nın ABD’nin Virginia eyaletinden Suudi Arabistan’a dönmesinin sağlanması ve ardından Cemal Kaşıkçı’nın tutuklanmasını emretti. Bu plan ABD istihbaratının dinlemelerine takıldı. Kaşıkçı’nın bazı arkadaşları da son 4 aydır Prens Muhammed’e yakın Suud yetkililerin Kaşıkçı’yı arayıp, gazetecinin Suudi Arabistan’a dönmesi durumunda kendisine koruma hatta yüksek mertebeli devlet işleri teklif ettiğini söyledi. Arkadaşları, buna karşın Kaşıkçı’nın bu tekliflere şüpheyle baktığını ve bir arkadaşına Suud hükûmetinin kendisine zarar vermemek konusunda verdiği sözleri asla tutmayacağını söylediğini aktardı. Arap kökenli Amerikan bir siyasi aktivist olan Halid Saffuri, Cemal Kaşıkçı’nın mayıs ayında bu konuda yaptığı bir görüşmenin ardından kendisine “Şaka mı yapıyorsun, onlara en ufak bir güvenim bile olamaz” dediğini kaydetti.



KAŞIKÇI BİLGİLENDİRİLDİ Mİ?

ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Washington Post yazarı Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan’a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiği ileri sürüldü. Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı’yı tutuklamaya yönelik önceden yaptığı planlara dair ABD’nin elde ettiği istihbaratlar, Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı’yı tehlikede olduğu konusunda uyarıp uyarmadığına dair soru işaretlerini doğurdu. Uyarı sürecinden sorumlu olan Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi, Kaşıkçı ile bu konuda iletişime geçilip geçilmediği konusunda yorum yapmadı.

Sürükleyerek çıkardılar cesedini de parçaladılar

Kayıp Suud Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Middle East Eye (MEE) sitesinin, soruşturmaya yakın bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kaşıkçı ölüme sürüklenerek götürülmüş. Bu kaynaklardan biri olan Türk yetkili, “Kaşıkçı’nın ne zaman ve hangi odada öldürüldüğünü, cesedinin parçalanmak üzere hangi odaya götürüldüğünü biliyoruz. Eğer binaya girmelerine izin verilirse, adli tıp uzmanları nereye bakacaklarını çok iyi biliyor” dedi. Haberdeki iddiaya göre, 2 Ekim günü bir yetkilinin karşıladığı Cemal Kaşıkçı, Başkonsolos’un odasına götürüldü. Bundan kısa süre sonra 2 kişi odaya girdi, Kaşıkçı’yı oradan sürükleyerek çıkardı ve öldürmek üzere başka bir odaya götürdü. Suud gazetecinin cansız bedeni üçüncü bir odada da parçalara ayrıldı. Suud bir kaynağa göre ise konsolosluğun içinde Kaşıkçı’ya ilaç verilip uyuşturulmaya çalışıldığı da öne sürüldü.

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN KAŞIKÇI AÇIKLAMASI:

ABD Başkanı Donald Trump, Suud gazeteci Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında Suudi Arabistan ile görüştüğünü açıkladı. Konuya ilişkin olarak Türkiye ile yakın çalıştıklarını vurgulayan Trump, “Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Sonuna kadar gideceğiz” dedi. Trump, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, “Orada müfettişlerimiz var. Ne olduğunu bulmak zorundayız” diye konuştu.