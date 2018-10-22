Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suud yönetimi ders çıkarmıyor... Şimdi de o ismi tutukladılar!

yeniakit.com.tr

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katleden Suudi Arabistan, uluslararası arenada zorlu günler geçirirken ülke içindeki muhalif isimlere yönelik baskı politikasını da her geçen gün artırıyor.

Geçtiğimiz aylarda yazdığı bir kitap yüzünden tutuklanan Suudi Alim Sefer el-Havali'ye yakınlığıyla bilinen akademisyen Dr. Muhsin el-Avaci'nin de ülkedeki tutuklular listesine adını yazdırdığı öğrenildi.

Prensi tebrik etmesine rağmen...

Twitter'dan yayın yapan "Siyasi düşünce tutukluları" adlı hesap, Muhsin el-Avaci'nin 5 gün önce tutuklandığını bildirdi. El-Avaci'nin muhalif bir isim olmadığı, Muhammed bin Selman'ın veliaht prenslik makamına atandığı süreçte Prensi twitter hesabından tebrik ettiği biliniyor.