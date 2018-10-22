0553 313 94 23

Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suud yönetimi ders çıkarmıyor... Şimdi de o ismi tutukladılar!

Uluslararası arenada Cemal Kaşıkçı cinayetiyle zor günler geçiren Suud yönetiminin akademisyen Dr. Muhsin el-Avaci'yi tutukladığı bildirildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:07
Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suud yönetimi ders çıkarmıyor... Şimdi de o ismi tutukladılar!

 yeniakit.com.tr 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katleden Suudi Arabistan, uluslararası arenada zorlu günler geçirirken ülke içindeki muhalif isimlere yönelik baskı politikasını da her geçen gün artırıyor.

Geçtiğimiz aylarda yazdığı bir kitap yüzünden tutuklanan Suudi Alim Sefer el-Havali'ye yakınlığıyla bilinen akademisyen Dr. Muhsin el-Avaci'nin de ülkedeki tutuklular listesine adını yazdırdığı öğrenildi.

Prensi tebrik etmesine rağmen...

Twitter'dan yayın yapan "Siyasi düşünce tutukluları" adlı hesap, Muhsin el-Avaci'nin 5 gün önce tutuklandığını bildirdi. El-Avaci'nin muhalif bir isim olmadığı, Muhammed bin Selman'ın veliaht prenslik makamına atandığı süreçte Prensi twitter hesabından tebrik ettiği biliniyor.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:07
  1. İstanbul
  2. muhsin el-avaci
  3. Sefer El-Havali
  4. cemal kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinci hoca mağduru kadının itirafları kan dondurdu!
    1. Cinci hoca mağduru kadının itirafları..
    2. Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suud yönetimi..
    3. Otobüs yolculuklarında o hizmet kalktı..
    4. Bunalmak bağırsak tıkanmasını tetikliyor
    5. AK Parti'den Andımız yazarı Reşit..
    6. Aksaray’da balık tutmaya giden 3..
    7. Yok böyle şanssızlık... Havada ters..
    8. İYİ Parti GİK üyesi Yıldırım Ulupınar..
    9. İspanya hükümetine Cemal Kaşıkçı..
    10. Diyarbakır'da lise bahçesi kan gölüne..
    11. Haberi alan 747 yıllık medreseye koştu!
    12. Kış sebzeleri büyük nimet
    13. İstanbul Yeni Havalimanı ilkleriyle..
    14. Apartmanın çatısındaki kedi 25 gün..
    15. Avcıların bıldırcın sesi çıkaran 40..
    16. Bolu merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu!..
    17. S. Arabistan Başkonsolosluğu'nun sır..
    18. Kudüs Valisi İsrail mahkemesine..
    19. Sevilla Akhisarspor maçı ne zaman saat..
    20. Bebeğini denize atan kadına "iyi..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur