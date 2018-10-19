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NYT'den bomba iddia! "Cemal Kaşıkçı'yı o öldürdü"

ABD'nin önemli gazetelerinden olan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı.İddiaya göre, Riyad yönetimi, General Assiri’nin Muhammed bin Selman’dan Kaşıkçı’yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri’nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyecek.

19 Ekim 2018 Cuma 07:39
NYT'den bomba iddia! "Cemal Kaşıkçı'yı o öldürdü"

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Suudi  Arabistan’ın gazeteciCemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı.  

NYT, günlerdir dünya gündeminden düşmeyen Cemal Kaşıkçı olayı hakkında yeni bir iddia ortaya attı. 

Gazete, Suudi Arabistan’ın planlarından haberdar olduğunu belirttiği 3 kaynağına dayandırdığı haberinde, Suud yönetiminin Prens Selman’a yakın isimlerden General Assiri’yi Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutmaya hazırlandığını öne sürdü. 

NYT’ye göre kaynaklar, "Suudi yöneticilerin, General Assiri’nin  Muhammed bin Selman’dan Kaşıkçı’yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak  Assiri’nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi  öldürdüğünü söyleyeceklerini" aktardı. 

“Beyaz saray bilgilendirildi” 

Kaynaklar, Beyaz Saray yetkilileri ile de görüşüldüğü ve Assiri’nin  isminin verildiğini belirtti.

Daha önce Yemen’deki Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri müdahalenin  sözcülüğünü yapan General Assiri, Prens Muhammed’e en yakın isimlerden biri  olarak görülüyor. 

“Kushner, Trump’tan Prens Muhammed’i desteklemesini istedi”

Haberde, Beyaz Saray’a yakın bir kaynağın,  ABD Başkanı Donald  Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da kayınpederinden Muhammed bin Selman’ı desteklemesini istediği belirtildi.

Kaynaklara göre, Kushner, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması ve muhtemelen öldürülmüş olmasına yönelik baskıların, Suudi Arabistan’ın diğer hataları gibi zamanla unutulacağını savunuyor.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 07:39
  1. Cemal kaşıkçı
  2. Amerikan New York Times
  3. SuudiArabistan
  4. Veliaht Prens Muhammed bin Selman
  5. General Ahmed el Assiri

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