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Korkunç detaylar! Cemal Kaşıkçı'yı işkenceyle katlettiler

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki vahşi cinayetin ses kayıtlarına ulaşıldı. Kayıtların birinde dün apar topar Riyad’a kaçan Başkonsolos Muhammed Uteybi, “Bu olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız” diyor. Cevap “Yaşamak istiyorsan sus!” oluyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:13
Korkunç detaylar! Cemal Kaşıkçı'yı işkenceyle katlettiler

2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin sır perdesi aralandı. Türkiye’nin elinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki vahşi cinayetle ilgili birden çok ses kaydı bulunuyor. Kayıtların birinde dün apar topar Riyad’a kaçan başkonsolos Muhammed Uteybi infazın konsolosluğun dışında yapılmasını istiyor. Cevap “Yaşamak istiyorsan sus!” oluyor.

Önce işkence sonra infaz!

Veliaht Prens Selman, muhalif gazeteci Kaşıkçı’nın infazı için aralarında Adli Tıp Kurumu Başkanı El Tubaigy’nin de bulunduğu 15 kişiyi İstanbul’a göndermişti. Konsolosluğa belge için gelen Kaşıkçı’ya önce korkunç işkenceler yapıldığı belirlendi. Sorgu sırasında önce parmakları koparıldı ardından kafası kesilerek öldürüldü. Başkonsolos Uteybi’nin, işkence sırasında “Bu olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız” diye itiraz ettiği duyuluyor. Bir başka ses kaydında ise Uteybi, “Arabistan’a geldiğinde yaşamak istiyorsan sus!” diye uyarılıyor.

Dünyanın gözü İstanbul’da

Uluslar arası haber ajansları da Türk güvenlik kaynaklarına dayanarak ardı ardına iddialarda bulundu. Amerikan haber ajansı AP, başkonsoloslukta yapılan aramada Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili kanıt bulunduğunu duyurdu. CNN International da Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü ve cansız bedeninin parçalara ayrıldığını belirtti. Amerikan haber kanalı, parçalara ayrılan cesedin ne yapıldığına ilişkin yorum yapılmadığını bildirdi.

7 dakikada parçalandı

Katar merkezli El Cezire kanalı cinayet anına ilişkin detaylar verdi. İddiaya göre Cemal Kaşıkçı konsolosun odasında öldürüldü ve cesedi 7 dakikada burada parçalara ayrıldı. Cesedi parçalama işlemini ise Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy’i gerçekleştirdi. Suudi otopsi uzmanı bu kan donduran işlemi gerçekleştirirken yanında bulunan diğer Suudilere müzik dinlemeleri tavsiyesinde bulundu.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 07:13
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı

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