Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye hakkındaki fikirleri ortaya çıktı

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansında Sarah El Deeb imzasıyla yer alan "Kaşıkçı, Türkiye'yi yeni Ortadoğu'nun temeli olarak görüyordu" başlıklı makalede, Kaşıkçı'nın Türkiye ile ilişkileri ve Ortadoğu'ya dair görüşlerine yer verildi.

Kaşıkçı'nın yakın arkadaşlarıyla yapılan röportajların bir araya getirildiği makalede, "Cemal Kaşıkçı, kendi atalarının anavatanı olan Türkiye'de bir yer edinmek isteyen gururlu bir Arap'tı ve Türkiye'de yaşayan sürgün Arap toplumuna katkıda bulunuyordu." ifadesi kullanıldı.

'OSMANLI'NIN ÖZELLİKLERİNİ YANSITIYOR'

Kaşıkçı ailesinin 1. Dünya Savaşı sürecinde nasıl Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye geldiğinin anlatıldığı makalede, "Kaşıkçı için bölgede Türkiye'nin gücü ve Arap toplumunun gelişimi, İstanbul'un çok kültürlü ve zengin Ortadoğu'nun merkezi olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun özelliklerini yansıtıyordu." değerlendirmesi yapıldı.

Özellikle Arap Baharı'nın ardından çeşitli Arap ülkelerinden Türkiye'ye, özellikle de İstanbul'a çok sayıda yetenekli insanın geldiğine işaret edilen makalede, Kaşıkçı'nın da burada birçok projeye imza atmak için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

3 EKİM'DE EVLENECEKTİ

Makalede, "Kaşıkçı, Türk nişanlısıyla 3 Ekim'de evlenmeyi planlıyordu. İstanbul'da bir ev satın almıştı ve daha önce yerleştiği ABD'nin Virginia eyaleti ile İstanbul arasında hayatını bölüştürmeyi düşünüyordu ancak o konsolosluktan hiç çıkmadı." ifadesine yer verildi.

Makalede, Kaşıkçı'nın arkadaşı Suriyeli film yapımcısı İyad El Hacı'nın, "Bazen ülkelerimizden uzakta iki yabancı olarak oturup Türkiye ve ABD'deki Araplar hakkında konuşurduk. Sürgünde yaşamaktan dolayı acı duyuyordu ama aynı zamanda görüşlerini serbestçe dile getirmekten ve yeni hayatından dolayı memnundu." şeklindeki görüşü aktarıldı.

İstanbul'daki Türk Arap Medya Derneği yöneticisi Fatih Öke'nin, "Burada bazı ortak projeler yapmak üzere Kaşıkçı ile planlamalar yapıyorduk. Kendisi bizim için değerli tavsiyelerde bulunurdu." ifadesinin de yer aldığı makalede, Kaşıkçı'nın Suriye konusundaki hassasiyetine de vurgu yapıldı.

SURİYE KONUSUNDA TÜRKİYE'YE DESTEK

"Kaşıkçı son röportajlarında Türkiye'nin Suriye politikasına destek verirken, kendi ülkesinin duruşunu eleştiriyordu." denilen yazıda, Suudi Arabistan'ın ABD ile yakınlaşması sonucunda Suriye'deki duruşunu da Washington eksenli olarak belirlediğine işaret edildi. Ayrıca Kaşıkçı'nın, Riyad'ın Yemen ve Katar politikalarını da sık sık eleştirdiği belirtildi.

Makalede Kaşıkçı'nın bir diğer arkadaşı Azzam Tamimi'nin şu görüşleri de paylaşıldı:

"Kaşıkçı kendisine İstanbul'da sıcak bir yer bulmuştu. İstanbul'da kendinizi bir yabancı gibi hissetmezsiniz; insanlar, yemekler, alışkanlıklar. Ayrıca Türkiye'nin mevcut siyasi otoritesi, yüz yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nun düşüşünden bu yana Araplara en yakın olanıdır. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Erdoğan ve onun partisi, Araplara kapılarını açtı."

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti.