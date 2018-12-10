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Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden önceki son sözleri ''Nefes alamıyorum'' oldu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 02:19
Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

NEW YORK (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerinin ''Nefes alamıyorum.'' olduğu ortaya çıktı.

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden önceki son sözleri ''Nefes alamıyorum.'' oldu.

CNN, haberini Kaşıkçı cinayeti soruşturması hakkında brifing alan ve Kaşıkçı'nın son anlarının ses kaydının çevirisini gören bir kaynağa dayandırdı.

Kaşıkçı'nın ölümünün acemice işlenmiş bir cinayet olmadığını ve önceden planlandığını söyleyen haber kaynağı, Kaşıkçı'nın kendisini öldürmek isteyenlere karşı mücadele verdiğini belirtti.

Ses kaydı dökümlerinde Kaşıkçı'nın cesedinin bir testere ile parçalara ayrıldığı bilgisinin de yer aldığı belirtilen haberde, faillere Kaşıkçı'nın bedeni parçalara ayrılırken müzik dinlemeleri tavsiye edildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca ses kaydı dökümlerinde cinayet işlendikten sonra birtakım telefon görüşmeleri yapılarak karşı tarafa bilgi verildiği bilgisinin de yer aldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı bildirilmişti.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 02:19
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