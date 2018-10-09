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İşte Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş anını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

09 Ekim 2018 Salı 07:51
İşte Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü!

2 Ekim Salı günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayn ve öldürüldüğü iddia edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

Konsolosluğa giriş anı görünlendi

Washington Post gazetesi İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş anını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdiği görülüyor.

Tarih ve zaman belli

Kaşıkçı’nın görüldüğü fotoğraf karesinde giriş tarihi ve saati bilgisi de yer alıyor.

Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş tarihi 2 Ekim saat 13:14 olduğu görülüyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 07:51
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. konsolosluk

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