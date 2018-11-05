Cemal Kaşıkçı’nın cesedi bulundu mu? Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini kim verdi? 

2 Ekim’de nikah evraklarını hazırlamak için gitti Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürün emrini kimin verdiği halen merak konusu. Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, Kaşıkçı’nın ölüm emrinin kimin verdiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman mı verdi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Fuat Oktay burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili konuştu. Oktay, "Topraklarımızda işlenen cinayetin emrini kim vermiştir? Bunun cevabını arıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaşıkçı’nın cesedi asitle mi yok edildi?

Oktay Kaşıkçı cinayetine ilişkin şunları söyledi: “Dışarıdan gelen 15 kişilik bir ekibin önce kabul edilmeyen ama sonrasında da cinayet işlendiği kabul edilen bir olay. Hiçbir zaman sınırlarınız içindeki bir binada bir cinayetin işleneceği anlamına gelemez. Burada bir çarpıklığı, eksikliği görüyoruz. Cinayetin bize yansıdığı andan itibaren gerek kolluk kuvvetlerimiz, gerek savcılarımız, gerek istihbaratımız çok ciddi bir sınav vermiştir. Hiçbir şeyin üstünün örtülemeyeceği anlaşılmıştır. Cinayet boyutu kabul edildi ve tutuklandı. Ama bizim arzu ettiğimiz şey şu; Bu cinayet Türkiye'de işlendi, biz bunları yargılamak istiyoruz, iadesini istiyoruz. Cinayetle ilgili bir plan yapılmıştır. Bu planının talimatını kim verdi? Bu soruyu sormak bizim en doğal hakkımızdır. Bir diğer soru; ceset nerede? Öyle bir planlı yaklaşım ki siz bir ülkeye gelirken o kişiye benzeyen birini getirir misiniz? Cesedin parçalanmasıyla ilgili başsavcılığımız açıklama yaptı. Şimdi bir asitle yok edildi gibi açıklamalar var. Türkiye kendi topraklarında olan cinayetin aydınlatılmasını bekliyor.”

"Emri Kral Selman'ın verdiğine inanmam"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı’nın ölüm emrinin kim tarafından verildiğine ilişkin açıklamasında, “Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Hadim ül-Haremeyn Kral Selman'ın verdiğine inanmam kesinlikle mümkün değildir. Dolayısıyla bu cinayetin, Suudi Arabistan'ın resmi politikasını yansıttığına inanmak için de herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Nasıl Watergate skandalı bir hırsızlık olayından daha büyükse ve 11 Eylül terör saldırıları uçakları kaçıran kişilerden ibaret değilse, Cemal Kaşıkçı cinayetinde de bir avuç güvenlik görevlisinden çok daha fazla kişinin parmağı vardır.”