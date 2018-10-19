Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ses kaydı var mı? Türkiye ses kaydını hangi ülkeye verdi?

Türkiye haftalardır Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsoluluğuna gittiği sırada ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı konuşuyor. Konsoluslukta Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarının olduğu iddia edilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ses kayıtlarına ilişkin son dakika açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil" dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüştü. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil. Türkiye'nin soruşturmadan elde ettiği bazı bilgiler ve deliller var" dedi.