Cemal Kaşıkçı’nın oğlundan babalar günü mesajı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı, sosyal medyadan yayınladığı mesajında babasının babalar gününü kutladı.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı, sosyal medyadan yayınladığı mesajında babasının babalar gününü kutladı.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı, 2 Ekim’de geldiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülmesinden bu yana ilk kez babasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Salah Kaşıkçı, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda babası Cemal Kaşıkçı’nın babalar gününü kutladı.

Salah Kaşıkçı, son olarak Nisan ayında sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Salah Kaşıkçı, paylaşımında "Babamın cinayetine karışmış olan herkes adalete teslim edilecek ve cezalandırılacak" ifadesini kullanmıştı.

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