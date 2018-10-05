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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısına son sözü dikkat çekti: Dışarı çıkamazsam...

Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili iki senaryo gündeme geldi; Ya içeride sorgulanıyor ya da başka bir kapıdan kaçırıldı...

05 Ekim 2018 Cuma 12:05
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısına son sözü dikkat çekti: Dışarı çıkamazsam...

Suudi Arabistan'ın, İstanbul Levent'te bulunan konsolosluğunda ortadan kaybolduğu iddia edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı adeta sır oldu. Merhum işadamı Adnan Kaşıkçı'nın yeğeni olan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, Cuma günü saat 13:30'da konsolosluğa girdi.

"Dışarı çıkmazsam Türk Arap Medya Derneği'ne haber ver"

Türk araştırmacı Hatice C. ile evlenmek için belgelerini verdi. Kendisine Salı günü tekrar gelmesi söylendi. Salı günü içeri girerken nişanlısına "Dışarı çıkmazsam Türk Arap Medya Derneği'ne haber ver" dedi.

O günden sonra bir daha geri gelmedi. Konsolosluk ise "Binadan ayrıldı" açıklaması yaptı. Kaşıkçı hakkında iki senaryo gündeme geldi. İlk senaryoya göre; konsolosluğa giren Kaşıkçı'ya bilerek "Tekrar gel" denildi.

Salı günü ön kapıdan giren Kaşıkçı, BAE ile yapılan ortak operasyonla kameraların olmadığı arka taraftaki garajdan kaçırıldı. İkinci senaryoya göre, halen içeride olan Kaşıkçı'nın ABD ile bağlantısının araştırıldığı kaydedildi.

Buna da örnek olarak ise Suudi Arabistan'ın 17 gün rehine olarak elinde tuttuğunu günler sonra itiraf ettiği Lübnan eski Başbakanı Hariri gösterildi.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice C. dün de konsolosluk önünde bekledi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 12:05
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı

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