Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi bulundu! Kaşıkçı'nın cesedi nerede bulundu?

2 Ekim’de gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolusluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nün cesedi konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. SKY News gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Sky News'in iddiasına göre, Kaşıkçı'ya ait vücut parçaları bulundu. Kaşıkçı'nın yüzünün tanınmaz hale getirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Geriye kalanların Suudi konsolosluğuna ait konutun bahçesinde bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetine karışan 18 tutukluyla ilgili, "Yargılamanın İstanbul'da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinindir ama bu benim talebimdir. Çünkü olayın cereyan ettiği yer burası.” demişti.