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Cemal Kaşıkçı'nın ailesinden Prens Selman'ı zora sokacak hamle

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın aile üyeleri, Prens Selman'a dava açmaya hazırlanıyor.

16 Ekim 2018 Salı 19:55
Cemal Kaşıkçı'nın ailesinden Prens Selman'ı zora sokacak hamle

Arabia21.com adlı internet sitesinin haberine göre, Cemal Kaşıkçı'nın büyük oğlu hariç tüm aile fertleri ABD'ye gitti. Amerikan Kongresi üyeleri ile görüşen Kaşıkçı'nın ailesi, ABD'de Veliaht Prens Muhammed Selman'a karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Cinayet kanıtı bulundu

Associated Press haber ajansı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Üst düzey Türk yetkiliye dayandırılan haberde, polisin konsolosluk binasında yaptığı aramada Suudi gazetecinin binada öldürüldüğüne dair kesin kanıt bulduğu ifade edildi.

Yetkilinin konuyla ilgili daha fazla detay vermediği ifade edildi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 19:55
  1. İstanbul
  2. Amerika
  3. Arabistan

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