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Suudi Konsolosluğundan çıkan araç Pendik'te ıssız bir alana gitmiş!

Suudi konsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Cemal Kaşıkçı'nın kol saatinin kaydettiği sesler incelemeye alındı. Konsolosluktan çıkan aracın Pendik'te ıssız bir alana gittiği belirlendi.

12 Ekim 2018 Cuma 08:42
Suudi Konsolosluğundan çıkan araç Pendik'te ıssız bir alana gitmiş!

Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kayboldu.

Prens Selman'ın talimatıyla Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen 15 kişilik suıkast timinin Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğü düşünülüyor.

Bu iddiaları güçlendiren kanıtlar ele geçirildi.

Akıllı saat sesleri kaydetti

Konsolosluğua girmeden önce telefonunu nişanlısına veren Cemal Kaşıkçı, telefonuyla entegre olan akıllı saatini kolundan çıkarmadı.

Kaşıkçı, konsolosluğu içindeyken akıllı saat sesleri telefona aktardı.

Telefon inceleniyor

Polis, Hatice Cengiz'in telefonu incelemeye aldı.

Arapça bilen uzmanlarla birlikte ses kaydı çözümü yapılıyor.

Öte yandan soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı.

Konsolosluktan pendik'e giden araç

Konsolosluğu ait siyah camlı bir araç polis ekipleri tarafından 200'e yakın kamera incelenerek takip edildi.

Buna göre; konsolosluktan çıkan araç Pendik'e geldi. Fakat burada ıssız bir alana giren araç, takip edilemedi.

4 saatlik aradan sonra tekrar geri dönen araçta, Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğu ve bir yere götürülüğ gömüldüğü ihtimali araştırılıyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:42
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

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