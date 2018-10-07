Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı kimdir adı nedir?

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, Türk olan nişanlısı ile birlikte evlilik hazırlıkları yapıyordu. Cemal Kaşıkcı ve nişanlısı Hatice A. İstanbul’daki Suudi Arabistan’ın konsolosluğuna evlilik evraklarını hazırlamak için gitti. Konsolosluktan Hatice A. Çıktı ancak Cemal Kaşıkçı çıkamadı. O günden sonra da Cemal Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamadı. Türkiye, Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta ortadan kaybolması konusunda Suudi Arabistan’dan açıklama bekledi. Veliaht Prens yaptığı açıklamada Kaşıkçı’nın konsoloslukta olmadığını ve konsolosluğun aranabileceğini açıkladı. Peki Cemal Kaşıkçı kimdir? Arabistan Cemal Kaşıkçı’dan ne istiyor?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluğuna, evlenmek için ihtiyaç duyduğu ama asla çıkmadığı bir belge almak için girdi. 3 Ekim'de Suud hükümeti Kaşıkçı'nın konsolosluğu terk ettiğini açıkladı. Türk yetkililer ise, kayıp gazetecinin hala konsoloslukta olduğunu açıkladı. Peki, Cemal Kaşıkçı kimdir? Kaç yaşında? Tüm detaylarıyla haberimizde...

Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkcı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gözaltında olduğu iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Cemal Kaşıkcı nişanlısı Hatice A. ile birlikte bazı evrak işlemleri için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. Nişanlısı Hatice A. konsolosluktan çıkarken, Cemal Kaşıkcı'nın burada tutulduğu iddia edildi.

Peki kim bu Cemal Kaşıkçı?

Cemal Kaşıkçı, 1958 yılında Medine'de doğdu. İlk ve orta eğitimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Cemal Kaşıkçı, 1982'de Indiana State Üniversitesi'nden işletme yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Cemal Kaşıkçı, Suudi Gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeşitli günlük ve haftalık Arap gazeteleri için bir muhabirlik yaptı. Al Madina'nın editörlüğünü ve genel yayın yönetmenliğini yapan Cemal Kaşıkçı, Afganistan, Cezayir, Kuveyt, Sudan ve Orta Doğu gibi ülkelerde yabancı medya kuruluşlarının muhabirliklerini yaptı. Kayıp Gazeteci Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın önde gelen İngiliz gazetesi Arab News'de genel yayın yönetmeni yardımcısı olarak çalıştı. Gazeteci Kaşıkçı, Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesinin yazı işleri müdürü oldu. Yazı işleri müdürü olarak görev süresi 52 gün sürdü. Gazetede bir dizi makalenin yayınlanmasının ardından Suudi Arabistan hükümeti tarafından kovuldu.

Bu olaydan sonra gönüllü olarak Londra'ya sürgüne gitti. İngiltere'de Al Faisal'ın ekibine danışman olarak katıldı. Daha sonra, Prens Turki Al Faysal El Saud'a medya danışmanı olarak hizmet verdi. Nisan 2007'de Cemal Kaşıkçı, ikinci kez Al Watan'da yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. Kaşıkçı, 17 Mayıs 2010'da yeniden istifa etmek zorunda kaldı. Onun ikinci istifasından sonra Cemal Kaşıkçı, Al Arab News Channel, MBC, BBC, El Cezire ve Dubai TV dahil olmak üzere, Suudi ve uluslararası kanallar için siyasi yorumcu olarak görev yaptı. Türk Arap Medya Derneği, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan haber alamadıklarını duyurdu. Bu duyurunun ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyen Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı H.A. yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’yla birlikte geçen cuma günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittiklerini söyledi.

Konsoloslukta evraklar hazırlanmadığı gerekçesiyle kendilerine daha sonra gelmelerinin söylendiğini anlatan H.A, Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıktığını, o akşam Londra’ya gittiğini ve önceki gün İstanbul’a döndüğünü söyledi.

"Gelin evrakları hazırlıyoruz"

Kaşıkçı’nın İstanbul’a döndükten sonra bilgi almak için aradığı konsolosluktan “Gelin, evraklar hazırlıyoruz” diye bilgi verilmesi üzerine dün saat 13.30’da yeniden konsolosluğa gittiklerini belirten H.A. “Bana telefonları verdi, ‘Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen (AK Parti Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği’ne haber verirsin’ dedi. İçeri girdikten birkaç saat sonra haber gelmeyince saat 16.00 gibi Yasin Aktay’a, ardından Türk Arap Medya Derneği’ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri bana, saat 18.00 civarı kapı önüne çıkıp ‘O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok’ dedi.” ifadelerini kullandı. Cemal Kaşıkçı, 1980'lerde Usame Bin Laden'in serüvenini takip etti. Kaçıkçı, Ladin ile birkaç kez röportaj ve söyleşiler yaptı.

Trup'ı eleştirdi başına gelmeyen kalmadı

Aralık 2016'da Independent, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği için televizyonda program yapmasının yasaklandığını iddia etti. Yaşanan son gelişmelerin ardından ülkesinden ayrılma kararı vererek Washington'da yaşamaya başlayan Cemal Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesinde düzenli olarak yazılar kaleme aldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı muhalif yazılar yazan Cemal Kaşıkçı, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolmuştu. Cemal Kaşıkçı, evrak işleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kayboldu. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını terk ettiği iddia edilirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizdeki bilgilere göre hala konsolosluk binasında" açıklamasında bulundu.

Türk-Arap medya derneği üyesiydi

Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının ardından Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun önünde beklemeye başlayan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı'nın Türk-Arap Medya Derneği'nin bir üyesi olduğunu belirterek, "Biz sürekli konsolosluğun önündeyiz ve olayı takip ediyoruz. Ana kapılardan dışarı çıkarılmadı, bir tünel varsa ve başka yere götürüldüyse onu bilemem ama biz şundan eminiz, yüzde 99 konsolosluğun içinde bekletiliyor" dedi. Kışlakçı, Kaşıkçı'nın son iki yıldır Washington'da yaşadığını ancak İstanbul'a da sık sık geldiğini belirterek şunları söyledi: "Nişanlısıyla görüşmek için İstanbul'a geliyordu ve evlendikten sonra da sık sık gidip gelecekti. Cemal Bey ülkesini seven ve ülkesine saygı duyan bir gazeteciydi. Daha önceki kralla da arası çok iyiydi. Ancak Muhammed bin Selman gelince önceki kralın bütün ekibini tutukladı ve bütün aydın entelektüelleri hapsetti, Cemal Kaşıkçı da bir yazar olarak bütün bu politikalara karşıydı, o da tutuklanmıştı ancak daha sonra bırakılmıştı, bırakıldıktan sonra da ABD'ye yerleşti. Suudi Arabistan'da hakkında bir tutuklama kararı vs. yoktu.

Önce öldürüldü dendi sonra ise başka ülkeye kaçırıldı…

Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili dün akşam Reuters haber ajansında önemli bir iddia ortaya atıldı. Ajansın ismini vermediği iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde,” Türk polisi kayıp Kaşıkçı’nın elçilikte öldürüldüğüne inanıyor. Polis cinayetin önceden planlamış olduğunu ve cesedin daha sonra elçilik binasından çıkartıldığını düşünüyor” ifadeleri yer aldı. Cemal Kaşıkçı'nın kaçırıldığı iddia edildi. Gazeteciler tarafından Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan istihbaratı ve Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından önceden planlanan bir operasyonla 3'üncü bir ülkeye kaçırıldığı ileri sürüldü.