Dikkat çeken iddia: Cemal Kaşıkçı olayının arkasında MOSSAD var

Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair iddialara bir yenisi daha eklendi. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanıİsmail Hakkı Pekin, Kaşıkçı olayının arkasında MOSSAD olduğunu söyledi.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın esrarengiz bir şekilde kaybolması ve daha sonra Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'nın Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü açıklaması dünya gündeminde sıcaklığını koruyor. Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı’nın farklı ülkelerden gelen kişilerce öldürülmüş olabileceğini söylemişti.

Olayının arkasında MOSSAD mı var?

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğuna giren ve daha sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının arkasında MOSSAD mı var? Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Kaşıkçı'nın kaybolmasını planlayanın MOSSAD olduğunu iddia etti. Pekin, "Bu adam ya konsoloslukta öldürüldü ya da uyuşturulup götürüldüğü Mısır veya Dubai’de. Giderken uçaktan bile atmış olabilirler" dedi.

Olayın 'planlayıcısı' olarak İsrail gizli servisi MOSSAD’ı gösteren Pekin, "Bu büyük bir istihbarat operasyonu ve başında da MOSSAD var. Yani bu kadar açık verilmesini planlayan MOSSAD. Suudi servisi de onların oyununa geldi. Çünkü bu işi böyle halletmeye gerek yok, başka türlü de yapabilirlerdi. Rus istihbaratı Çeçenleri İstanbul’da öldürmedi mi? İran istihbaratı da yaptı. Suudi servisi de yapabilirdi. Adam zaten dolaşıyor. Bir şekilde ortadan kaldırırlardı, kaçırırlardı. Yani konsolosluğa girmesine neden yoktu. Hatta konsolosluğun dışında bir yerde kaçırırlar, orada da sorgularlardı" dedi.

Ortada bir sürü kanıt var

Kaşıkçı olayında kanıtların ortada bu kadar açık olmasına dikkat çeken Pekin, bu olayı Suudi gizli servisinin tek başına da yapabileceğini söyledi. Pekin, şöyle konuştu:

"Daha evvel yaptılar da zaten. Paris’teki bir adamı Riyad’a getirdi, yine New York’ta bir adamı aldı. Bunları yaparken de ne kaçıranlar ne de kaçırılanlarla ilgili arkada bir kanıt, iz bırakmadılar. Ama burada kanıt dolu. Bu, nasıl Muhammed bin Selman bütün zenginleri otelde topladı, 'parayı veren kurtulur, vermezseniz yargılarım' dedi, buna benziyor. Yani ülkesinde yaptığı gibi, dışarıdakilere de korku vermek ve Türkiye ile Suudilerin arasını bozmak amaçlı bir olay."

"Uçaktan bile atmış olabilirler"

11 gündür haber alınamayan Kaşıkçı'nın sağ olmasına ihtimal vermeyen Pekin, "O kadar çok girenler, çıkanlar tespit edilmiş ki. Adam ortaya çıksa bir sürü şey söyler. Bu adam ya konsoloslukta öldürüldü ya da uyuşturulup götürüldüğü Mısır veya Dubai’de. Giderken uçaktan bile atmış olabilirler" dedi

Kaşıkçı'nın daha önce Suudi gizli servisi eski başkanının danışmanlığını yaptığını hatırlatan Pekin, "Kaşıkçı bu görevinden dolayı çok şey biliyor olmalı. bu kadar bilgisi olan ve daha sonra muhalif tarafa geçen biri potansiyel hedeftir" diye konuştu.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan’ın yapmış olduğu istihbarat faaliyetleriyle ilgili çok şey bildiğini aktaran Pekin, şunları ifade etti:

"Bunlar ne olabilir? İstihbarat servisi terörist örgütleri destekleyebilir, teröristlere para yardımında bulunabilir. Yine istihbarat örgütleri birçok konuda değişik insanları kullanabilir. Bütün bunları bu adamın bildiğini değerlendiriyorum. Tabii bu kadar çok bilgi sahibi olunca ve bir de bilgi sahibi olduktan sonra muhalif tarafa geçince, otomatik olarak potansiyel hedef olursunuz."

İsrailli gazeteci de aynı fikirde

İsrailli gazeteci Yossi Melman da kaşıkçı olayının arkasında MOSSAD'ın olabileceğini yazmıştı. Melman, Mossad'ın 65’te Faslı muhalif Mehdi Bin Bereket’in öldürülmesine yardım etmesini de örnek göstermişti.

Suudi Arabistan-İsrail ortaklığı

Kaşıkçı'nın kaçırılmasının veya öldürülmesinin arkasında Suudi Arabistan ve İsrail işbirliğinin olduğunu söyleyen Adalet ve Kalkınma Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları resmi sözcüsü Zidan El-Kenai, bu olayın tamamen Suudi Arabistan-İsrail ortaklığıyla yapıldığını belirtmişti.