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Ahmed el Assiri kimdir? Cemal Kaşıkçı olayında Veliaht Prens Selman kurbanı buldu

Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı. Kaşıkçı olayındaki sis perdeleri tek tek aralanıyor. Suudi Prensi Muhammed bin Selman koltuğunu korumak için Kaşıkçı olayında faturayı General Ahmed el Assiri’e keseceği konuşuluyor. Peki Ahmed el Assir kimdir?

19 Ekim 2018 Cuma 11:24
Ahmed el Assiri kimdir? Cemal Kaşıkçı olayında Veliaht Prens Selman kurbanı buldu

Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı. Kaşıkçı olayındaki sis perdeleri tek tek aralanıyor. Suudi Prensi Muhammed bin Selman koltuğunu korumak için Kaşıkçı olayında faturayı General Ahmed el Assiri’e keseceği konuşuluyor. Peki Ahmed el Assir kimdir?

Amerikan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı.

New York Times, günlerdir dünya gündeminden düşmeyen Cemal Kaşıkçı olayı hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Gazete, Suudi Arabistan’ın planlarından haberdar olduğunu belirttiği 3 kaynağına dayandırdığı haberinde, Suud yönetiminin Prens Selman’a yakın isimlerden General Assiri’yi Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutmaya hazırlandığını öne sürdü. Kaynaklar, "Suudi yöneticilerin, General Assiri’nin Muhammed bin Selman’dan Kaşıkçı’yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri’nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyeceklerini" aktardı.

Öte yandan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın isimlerden Maher Abdulaziz Mutreb'in Cemal Kaşıkçı'dan birkaç saat önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğine dair fotoğrafları yayımladı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 11:24
  1. İstanbul
  2. General Ahmed el Assiri
  3. cemal kaşıkçı son durum
  4. Veliaht Prens Muhammed bin Selman

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