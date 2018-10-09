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Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gittiği günden bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan konsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

09 Ekim 2018 Salı 17:47
Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, konsolosluktaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suudi Arabistan vatandaşı Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.00'te girdiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, konsoloslukta inceleme yapılacağının belirtilmesinin ardından bir gelişme yaşandı. 

Başsavcılık tarafından, konsolosluktaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedildi. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:47
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. İstanbul Başkonsolosluğu
  3. Suudi Arabistan
  4. Washington Post

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