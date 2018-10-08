Cemal Kaşıkçı olayına bir ülke daha müdahil oldu!
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Burger, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaderi konusunda endişeli olduklarını söyledi.08 Ekim 2018 Pazartesi 17:08
Burger, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamada bulundu.
"Ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaderi konusunda endişeliyiz" diyen Burger, olayın hızlı şekilde aydınlatılmasının önemli olduğunu ve buna katkı sağlayacak herkesin yardımcı olması gerektiğini ifade etti.
Burger, olayla ilgili spekülasyonlara girmeyeceğini de sözlerine ekledi.
KAYNAK: AA
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