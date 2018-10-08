Cemal Kaşıkçı olayına bir ülke daha dahil oldu! "Endişeliyiz"
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolma olayıyla ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger, açıklamalarda bulundu. Burger, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaderi konusunda endişeliyiz" dedi.08 Ekim 2018 Pazartesi 16:50
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamada bulundu.
"Ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaderi konusunda endişeliyiz" diyen Burger, olayın hızlı şekilde aydınlatılmasının önemli olduğunu ve buna katkı sağlayacak herkesin yardımcı olması gerektiğini ifade etti.
Burger, olayla ilgili spekülasyonlara girmeyeceğini de sözlerine ekledi.
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