0553 313 94 23

Cemal Kaşıkçı için çalıştığı kurumdan istifa etti

Londra'dan yayın yapan Suudi Arabistan destekli Eş-Şark el-Avsat gazetesi yazarlarından Filistinli Rabi el-Medhun, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi yönetiminin dahlinin olması nedeniyle çalıştığı kurumdan istifa etti.

23 Ekim 2018 Salı 07:51
Cemal Kaşıkçı için çalıştığı kurumdan istifa etti

Eş-Şark el-Avsat gazetesi yazarlarından Filistinli Rabi el-Medhun, Facebook sayfasından "Kaşıkçı beni emekliliğe sevk ediyor" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Çoğunluğunu Filistin meselesi sorumlusu olarak  geçirdiğim 18 yılın ardından bugün, Londra'daki Eş-Şark el-Avsat gazetesindeki  görevimden istifa ettim." ifadesini kullandı.

Meslek hayatını dostları ve iş arkadaşlarıyla 8 ay sonra yapmayı  planladığı bir kutlamayla noktalamayı hayal ettiğini belirten Medhun, 2 Ekim'de  meydana gelen olayın her şeye son verdiğini kaydetti.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi şok edici

"Sakin ve huzurlu bir emekliliğe hazırlanırken her şey altüst oldu.  Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, şok edici, korkunç, acı verici, çirkin ve benzeri  görülmemiş bir şeydi." ifadelerine yer veren Medhun, Kaşıkçı'nın öldürülmesini  planlayan ya da buna ortak olanların işlediği suçla orantılı olarak  cezalandırılmayı hak ettiğini vurguladı.

Gazete yetkilileri, Medhun'un istifasıyla ilgili henüz açıklama  yapmadı.

Aynı zamanda roman yazarı olan Medhun, bu alanda "Mesair: Holokost  ve Nekbe Konçertosu" isimli eseriyle 2016'da 9. Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nü  kazanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 07:51
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. istifa
  3. Rabi el-Medhun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya devleriyle önemli görüşme! 90'a yakın isim geliyor
    1. Dünya devleriyle önemli görüşme! 90'a..
    2. Meteoroloji'den çok önemli uyarı geldi!
    3. İstanbul Maltepe'de öğrenci yurdunda..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim..
    5. On binlerce kişiye müjde! Ücretler..
    6. AYM'den 2 parti hakkında karar!
    7. Donald Trump'ın hamlesi Avrupa'yı..
    8. Tanju ile yollar ayrıldı
    9. Mesut tarihe geçti İngilizler ayakta..
    10. Adana'da polis böyle enseledi!..
    11. X-Ray'e koymadan geçti! Cesedi o mu..
    12. Sıra terör örgütlü işadamlarında
    13. Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte..
    14. Selman'ı uyutmuşlar
    15. Dolar düştü yüzde 70 zam düşmedi
    16. Bagajı X-Ray'e koymadan geçti! Cemal..
    17. Uçağı durduran kız hapse atılabilir
    18. Balıkesir'de FETÖ operasyonunda..
    19. Ankara'da gece yarısı feci kaza: 2..
    20. İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?